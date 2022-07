Las entidades organizadoras del Live Mar Menor han lanzado un comunicado este viernes por la noche informando sobre la suspensión de los conciertos que iban a tener lugar este sábado, 2 de julio, en el Polideportivo municipal de Los Alcázares.

El comunicado aclara que "la empresa adjudicataria del suministro del escenario principal no ha terminado la instalación de la infraestructura en el plazo contratado y previsto y, por lo tanto, no ha certificado la seguridad del escenario". La notificación continúa lamentando que "esta situación no hace viable la celebración de los conciertos programados de Rozalen, Walls, Bauer, Carmesí y We are not DJs".

Sobre el asunto de las entradas, el comunicado subraya que el importe de las mismas será devuelto desde el mismo portal que se adquirieron en el menor plazo posible.

Para finalizar, las entidades han querido pedir disculpas a las personas y empresas que "han podido verse afectadas por la cancelación del evento".