Llega una nueva edición de Live Mar Menor, que tendrá lugar en el Centro Deportivo Municipal de Los Alcázares este sábado. El festival pretende poner en valor el desarrollo del entorno de la laguna, con el turismo cultural como actividad motora, y la necesidad de lograr unos altos estándares de calidad ambiental en sus espacios protegidos.

El cartel lo integran Rozalén (reciente Premio Nacional de Músicas Actuales), Walls, We Are Not Dj's, Carmesí y Bauer.

Rozalén, que aprecia desde el conocimiento el valor de la laguna, regresó a los escenarios en 2022 para dar continuidad a su aclamada gira presentando 'El árbol y el bosque', un álbum brillante, producido por Ismael Guijarro, donde amalgama estilos desde el pop rock al son cubano, el corrido mexicano o la música disco, en canciones como 'Este tren', 'Y Busqué', 'El paso del tiempo' o 'Que no, que no', esta última Goya a mejor canción original. Mañana te ofreceremos una entrevista con la cantante manchega.

Walls, de tan solo 21, años ha demostrado tener un gran talento compositivo e interpretativo. Después de pasar por competiciones de freestyle y conseguir apabullantes cifras de escuchas en sus lanzamientos musicales, el pasado 18 de marzo lanzó su primer disco, 'Los Niños del Parque', galardonado en la primera edición de los premios Alfonso X y en los Premios de la Música de la Región de Murcia. Walls está de gira por toda España llevando su directo de fusión urbana y pop-rock con una desbordante entrada de la mano de Live Nation.

Tras ganar numerosos concursos nacionales como cantautora, Carmesí ha dado un giro estilístico más electrónico y urbano, de la mano de la productora, compositora y artista Road Ramos. Acompañada de Peps González y Michel Ros, incluirá canciones de “Deshielo”, su primer álbum, cuya producción ha sido actualizada, y de “Refugio”, el EP resultado de esta renovación de estilo y producción que estará lanzado en su totalidad después de verano.

Bauer (que recibirán el Premio Talento al Mejor grupo Indie en la 7º edición de Premios Latino, el 7 de octubre en Granada) presentarán “La Salvación” (2021), producto del encuentro de los hermanos germano-malagueños Lucas y Gabriel Bauer con el productor Pablo Cebrián.

We Are Not DJ's son Yolanda y Paco, melómanos, productores y DJs, que con su paso por importantes festivales nacionales han demostrado una gran capacidad de adaptación a cada entorno y un eclecticismo único, convirtiendo sus actuaciones en un encuentro irremediable de disfrute y baile.

Además, Live Mar Menor anuncia el Escenario SOL Y SAL situado fuera del recinto, y que este viernes reunirá las actuaciones de Nunatak y Kuve.

Actualmente de gira con un repertorio que incluye su nuevo single y los temas más icónicos de su discografía (entre los que figura “Sol y Sal”, ese himno colaborativo que marcó un hito y cumple ahora un año en defensa del Mar Menor), Nunatak acaban de estrenar “Verte tan bien” rebosando frescura y acidez, un cóctel inesperado dentro del menú habitual de la banda.

Kuve presentará “Castillos de Neón”, último trabajo de la artista donde la música disco y el synth pop se dan la mano en esta nueva etapa de Maryan Frutos.