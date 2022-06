A la tercera irá la vencida (¡ojalá!). La primera visita a Murcia de Wilco, a quienes se ha llegado a calificar como ‘los Radiohead de América’, fue para encabezar una fiesta de bienvenida universitaria en la que también tocaron Lori Meyers. No negaré que causó extrañeza su inclusión en el cartel. Años más tarde, estaban anunciados solos, pero la pandemia dio al traste con su actuación.

El concierto previsto para junio de 2020 quedó aplazado a 2021, y finalmente la nueva fecha para presentar Ode to joy (2019) se trasladó a este sábado. Entretanto, Wilco han tenido tiempo para sacar un álbum doble, Cruel country (2022), su duodécimo disco, en cuya nota de presentación Jeff Tweddy escribe: «En el pasado, siempre fue valioso y liberador para nosotros alejarnos de la etiqueta ‘country’.

Nos ayudó a crecer y mantener nuestras mentes abiertas a la inspiración que venia de cerca y de lejos», pero ahora los de Chicago parecen querer volver a sus orígenes y abrazar la música tradicional de su país sin complejos, ajenos ya a aquella necesidad de huir de un género que siempre les ha acompañado. Aunque hay que aclarar que es la experimentación con la electricidad y el art-rock la que ha convertido a Wilco –que lleva veinte años intentando deshacerse de categorizaciones como ‘neo-country’ o ‘country alternativo’– en lo que son ahora. Con la interpretación dual de su título, Cruel country ofrece, según Tweedy, una narrativa conceptual sobre la historia de los Estados Unidos. El disco, grabado de manera comunal en su estudio de The Loft, es perfecto para ser tocado en directo.

Wilco han grabado discos fundamentales para la música de su generación, desde su debut, A.M. (1995), como Being there (1996), Summerteeth (1999), Yankee Hotel Foxtrot o A ghost is born (2004). Ahora luchan contra su pasado, condenados a caminar por una fina línea que separa a un grupo fiable de uno predecible, pero de momento se les ve en buena forma y capaces de medirse con cualquiera de sus contemporáneos. Su esperada actuación en el marco del Murcia On es, sin duda, una de las más destacables de la temporada.