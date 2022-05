Llega a Murcia 'The Hole X'

Ahora sí. Ahora sí que sí. Vale que la mascarilla seguirá siendo obligatoria, pero hasta ahí las restricciones. Nada de distancia social, nada de limitaciones de aforo. El cien por cien de las butacas de los teatros municipales de Murcia (el Romea, el Circo y el Bernal de El Palmar) y de los auditorios en pedanías (Algezares, Beniaján, Cabezo de Torres, Guadalupe y La Alberca) podrán ocuparse a partir del viernes 1 de abril, cuando la Compañía Ferroviaria inaugure la nueva temporada con la representación de Todos se han ido en el TCM. Así lo anunciaron ayer en el Salón de los Espejos el concejal del ramo, Pedro García Rex, y el responsable de la coordinación de estos ocho espacios, Juan Pablo Soler, quien repasó ante la prensa lo más destacado de un intenso programa de más de setenta espectáculos entre teatro, música, danza, circo, humor y magia.

El Festival Murcia Sonríe traerá los ‘shows’ de ‘Estirando el chicle’ y ‘No te metas en política’, además de a Raúl Cimas

¿Y qué es, efectivamente, lo más llamativo del abrumador calendario previsto para los tres próximos meses (porque la programación termina el 29 de junio con el concierto de The Sey Sisters)? Pues, por encima de todo, la última entrega de una de las sagas más exitosas de los últimos años, con una acogida brutal cada vez que ha pasado por la Región: el espectáculo cabaretero The Hole, que celebra diez años de su obra matriz con una nueva entrega (The Hole X) que reunirá en el escenario del Teatro Circo «los números más impresionantes y los personajes más icónicos» que han surgido en torno a este show durante toda esta última década. Así, el patio de butacas del TCM volverá a transformarse –con sillas y mesas en lugar de las habituales localidades, a fin de lograr una experiencia todavía más inmersiva para el espectador– para coger nada menos que veintitrés pases entre el 26 de mayo y el 12 de junio. Los precios oscilarán entre los 15 y los 55 euros.

El Circo tampoco lucirá como habitualmente durante los ‘Conciertos de Primavera’, para los que también se retirarán las butacas a fin de acoger las actuaciones de Miss Caffeina (18 de abril), Sweet California (21 de abril) y Pol Granch (22 de abril) como si de una sala más –aunque de mayor capacidad– se tratase. Y, en lo musical, otra propuesta que se rescata para esta temporada es el ciclo ‘Música de Cerca’, conciertos íntimos con un reducido aforo en los que los espectadores estarán sentados en el propio escenario. Comenzarán con el asturiano Pablo und Destruktion, que presentará su último disco, Ultramonte (2022), el día 1 de junio en el Romea; continuará con María Rodés el 15 de ese mismo mes, y seguirá con Marhands (Mar Vilaseca) el día 22: la barcelonesa presentará su espectáculo Remember me, un show en el que repasa algunas de las canciones que escribió durante sus primeros años en Nueva York. Por último, las ya citadas The Sey Sisters, un espectacular trío vocal de origen ghanés, cerrarán el ciclo y esta programación –en este caso en el TCM– con la presentación de su tercer álbum, We got your back (2021).

Además, Second presentará el 6 y 7 de mayo en el Romea su nuevo disco, Flores imposibles (2022); Ismael Serrano regresará a ese mismo espectáculo el día 20 de ese mes con su último espectáculo, Seremos, y el jovencísimo Guitarricadelafuente, llevará al directo el 2 de junio –también sobre esas tablas– las canciones de su elepé debut, La cantera (2022). Por otro lado, Parrandboleros ha preparado un nuevo concierto para el 21 de abril, Murcia, la de las flores; la Bolero Jazz Band repasará en el Bernal la historia del género el 7 de mayo, y el 22 de abril será día de zarzuela en el Romea con la Compañía Lírica Amadeo Vives y su obra Gigantes y cabezudos. Y en el apartado musical, la Asociación JCS Murcia presentará en la capital del Segura su Jesucristo Superstar el 6 y 7 de abril.

Los teatros mandan

Más de la mitad de los espectáculos previstos –un total de 45– corresponden a los tres teatros municipales, en los que se podrán ver también algunos de los grandes montajes en gira actualmente, como El Golem (13 y 14 de mayo), un texto de Juan Mayorga dirigido por Alfredo Sanzol y producido por el Centro Dramático Nacional; Decadencia (29 de abril), con Pedro Casablanc y Maru Valdivieso, y la comedia de Yllana Maestrissimo (14 de mayo).

También se podrá asistir en el TCM –del 16 al 18 de junio– al estreno de El desmoronamiento de la ternura, una producción de Teatro de la Madrugada y la Compañía Ferroviaria que pone en escena el texto con el que el dramaturgo murciano Luisma Soriano ganó el prestigioso Premio Born de Teatro 2021. Hilo de plata (un work in progress vital) (28 de abril), de L’arte sana teatro, y Work in progress (30 de abril), de Zoo Cabaret, también llegarán a los teatros murcianos en las próximas semanas, mientras que a final de temporada se verá en el TCM un avance de los tres espectáculos seleccionados para ‘Territorio Cachorro’, un proyecto de Nacho Vilar Producciones de formación y asesoramiento a compañías emergentes: En la orilla (21 de junio), de Cía. La Tendía; Martirio Alba (21 de junio), de La Púa Escénica, y 1984 (22 de junio), de Teatro Tortuga.

Así mismo, en la programación destacan otras propuestas escénicas como el espectáculo de circo Sweat & Ink (7 de mayo), de los canadienses Barcode Circus; la danza del International Ballet Company de Moldavia, con Bella Durmiente (18 de mayo), y otros espectáculos de baile como la Gala de Estrellas de la Danza Española (30 de abril) y Labrantío (5 de mayo), de Ángel Manarre y Taller de Danza Flexión. Estos dos últimos, incluidos en la sexta edición del ‘Ciclo de Danza Española’ que organiza el Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia.

Y también seguirán estando muy presentes durante los próximos meses los espectáculos familiares: la XVIII Gala Internacional de Magia de Murcia (2 de abril), con Yunke como artista invitado; el espectáculo de La Pandilla de Drilo The Kids Band (1 de mayo); los títeres de Sopa de piedras (8 de mayo), de Engruna Teatre, y producciones murcianas como La Luna en el jardín (3 de abril), de Teatro Silfo, ganadora del Premio Feten 2019 al Mejor Espectáculo para la Primera Infancia. Unas propuestas a las que se unen los espectáculos del nuevo ciclo ‘A pie de calle’, que ya está en marcha, y, por último, el humor, con el Festival Murcia Sonríe. Gracias a esta iniciativa, sobre el escenario el Teatro Romea se podrá disfrutar de propuestas de éxito como la del podcast Estirando el chicle (21 de mayo), la del programa No te metas en política (4 y 5 de junio), y las de Pantomima Full (28 de mayo), Comandante Lara (29 de mayo), Raúl Cimas (22 de mayo) y Fabiolo Connection (3 de junio).

Toda la información sobre los espectáculos programados y la venta de entradas está disponible en las respectivas páginas web de los teatros: teatroromea.es, teatrocircomurcia.es y teatrobernal.com.

Auditorios municipales

Los Auditorios Municipales de Murcia (Algezares, Beniaján, Cabezo de Torres, Guadalupe y La Alberca) acogerán por su parte, a partir de finales del próximo mes de abril, variadas propuestas «para todos los gustos y públicos». El Hemingway Fan Club presentará en Algezares el 29 de abril la obra de danza-teatro Lorca en clave, mientras que destacadas compañías murcianas como Alquibla y Teatro Silfo llevarán hasta La Alberca y Beniaján, respectivamente, dos de sus últimos montajes: Mi cuerpo será camino (7 de mayo), una obra sobre la migración, el arraigo y la nostalgia, y La casa de atrás (29 de mayo), que invitará al público asistente a acompañar a Ana Frank mientras redacta su diario.

Por otro lado, los ‘Reactivos Culturales’ seleccionados en 2021 han seguido evolucionando, y muestra de ello es Yukón, la nieve arde (Islandia Cía.), un proyecto que se sumerge en las consecuencias de la explotación minera de Peñarroya y que podrá verse en Beniaján el 21 de mayo, y Rumbo a Farout, un experimento teatral prevista para el 4 de junio en ese mismo auditorio en la que Onírica Mecánica presentará en una muestra abierta el trabajo realizado durante una residencia artística en la que se invita al espectador a reflexionar y tomar decisiones ecológicas y sociales.

Los espectáculos familiares estarán presentes en las pedanías con propuestas para diferentes edades y de distintos géneros. Periferia Teatro representará su premiado espectáculo Nube Nube (La Alberca, 30 de abril), un juego poético sobre la idea del amor romántico; Monís Producciones, la obra Federico, el niño poeta (Algezares, 7 de mayo), que acerca la poesía y el simbolismo a pequeños y mayores, y, de la mano de Nacho Vilar Producciones, conoceremos a Los músicos de Bremen (Guadalupe, 8 de mayo), un burro, un perro, un gato y un gallo con muchas ganas de convertir en realidad sus sueños musicales.

Además, el ‘Ciclo de Danza Española’ llegará a los auditorios con propuestas como Colores (Cia. Larreal), un recorrido por la evolución de la danza española, tanto musical como estética; De Veracruz a Cartagena, un recital del bailaor y coreógrafo Pablo Egea que busca la conexión entre México, Cuba y España a través del flamenco; Lo comío por lo sentío (Ballet Flamenco de Murcia), un viaje emocional a las raíces; Recuerdos festivos (Aires de Murcia), un recorrido por músicas, bailes e indumentarias tradicionales del siglo XVIII al XX, y Tiempo eterno (Cía. Neira / Santamaría), espectáculo inspirado en el cuadro de Dalí La persistencia de la memoria que plantea una reflexión sobre el paso del tiempo.

Las fechas y localizaciones se pueden consultar en la página web www.enclavecultura.com, donde también están a la venta todas las entradas para los espectáculos de pago, cuyos precios van desde los 3 a los 6 euros. Las invitaciones para los espectáculos gratuitos estarán disponibles en las taquillas desde dos horas antes del comienzo de cada función.