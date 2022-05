Sole Giménez: "Las mujeres en la música estamos bastante solas"

Sole Giménez, exvocalista del grupo Presuntos Implicados, compositora de canciones tan populares como Alma de blues o Mi pequeño tesoro, ha vuelto a reivindicar el papel de la mujer compositora en Mujeres de Música Vol. 2 (2021). Ya el primer volumen no solo se centró en el talento de las creadoras de España, sino que se acercó a Latinoamérica a través de una exquisita selección de artistas (Chabuca Granda, Rosana, Mari Trini, Violeta Parra, Isolina Carrillo…). Su último trabajo, por supuesto, sigue la estela de su antecesor, aunque en esta ocasión ha contado con ayuda a la hora de hacer justicia con aquellas que se van quedando en el olvido. Bely Basarte, Rozalén y su propia hija, Alba Engel -que debuta aquí interpretando a dúo con su madre Volver-, colaboran con la yeclana en este álbum. De todo ello hablamos con Sole Giménez aprovechando la presentación que tiene previsto hacer mañana en el cierre del festival Murcia Tres Culturas.

Presentarás tu disco en la clausura del Tres Culturas, en la plaza del Cardenal Belluga, un lugar que seguro te proporciona gratos recuerdos.

Sí. Me trae recuerdos de todo tipo; también amargos... Porque estuvimos a punto de hacer un concierto ahí hace como cinco o seis años y justo llovió todo lo que podía llover, así que tuvimos que cancelar. Pero es una de las plazas más emblemáticas de Murcia, y volver con este proyecto me hace especial ilusión, porque Murcia para mí no es una ciudad cualquiera.

¿Sentías la necesidad de hacer una segunda parte de Mujeres de música? ¿Se te habían quedado cantantes y compositoras fuera?

Sí. Y fíjate que el proyecto es de música latina; si lo abres a la anglosajona, evidentemente queda muchísima más gente que visitar... Hay muchísimas mujeres que han tenido una voz potente dentro de la música pero que apenas destacan como autoras y compositoras, y ese es el leitmotiv y el empeño que yo tengo con este proyecto: dar visibilidad también a esa parte que las mujeres ocupan en el espacio musical.

¿Se ha quedado pendiente lo de las voces anglosajonas?

No. Bueno, a ver: este es un proyecto que se puede enfocar desde diferentes ámbitos, pero yo evidentemente he escogido a las mujeres que se expresan en nuestro idioma, o en idiomas muy parecidos, que son cercanos. Y luego por querencia, porque son canciones en su mayoría que todos conocemos, pero de las que igual se nos escapa su autora.

Estaba pensando en Fallen y Randy Crawford, y la versión que hiciste junto a ella. Te supuso un gran prestigio internacional.

Fue una canción que en origen está compuesta y cantada por su autora y compositora, Lauren Wood, y que en el momento dado hicimos con Presuntos. La verdad es que esa colaboración gustó mucho; fue como una especie de hito en nuestra trayectoria como grupo. Y, evidentemente, también suena en el concierto, porque está compuesta por una mujer. Es el único momento en el que nos saltamos lo latino.

Así que no va en el disco, pero sí la llevas en el repertorio.

Sí, en el repertorio llevo canciones que no están en el disco. También canciones que yo he compuesto o escrito a lo largo de mi carrera y que a la gente también le gusta oír.

¿Cuándo? Mañana, 22.00 horas ¿Dónde? Plaza de Belluga, Murcia ¿Precio? Entrada libre

¿Como por ejemplo?

Alma de blues, Cómo hemos cambiado, Mi pequeño tesoro…

¿Qué subyace detrás de este proyecto, que es más que un disco?

Con el paso del tiempo me doy cuenta de la poca visibilidad que tienen las autoras y las compositoras. Digamos que la visión que tenemos de la mujer en la música es un tanto engañosa..., para empezar porque pensamos que hay muchas y esto no es realmente así. Además, estamos bastante solas. Eso significa que la mayoría de músicos, ingenieros, productores y demás, gente con puestos importantes, con capacidad de decisión, son hombres. Hay que recapacitar sobre eso, saber que es así y que también es, en parte, nuestra responsabilidad. Las mujeres somos las primeras que debemos apostar por nosotras mismas cuando, por ejemplo, queremos tocar un instrumento (porque normalmente se nos deja exclusivamente como cantantes), o cuando pensamos que debemos estar más presentes en los festivales. Fíjate, hace poco participé en una campaña que está haciendo Spotify para intentar visibilizar la música hecha por mujeres y me dijeron que solo el 10% de lo que se escucha en esta plataforma son canciones hechas por mujeres o cantadas por mujeres. Es increíble.

La campaña ‘Equal’. Vimos tu cara en las pantallas gigantes de Times Square.

¡Sí, sí! Madre mía, si me lo llegan a decir… En la vida habría pensado yo que iba a salir en Times Square. Mira, cosas que pasan. Yo muy agradecida, la verdad.

¿Alguna canción constituyó el germen de Mujeres de música Vol. 2.

Yo creo que básicamente dos. Por un lado, la canción de María Grever Alma mía, que yo no conocía. Tampoco la conocía a ella. Ahora sí que soy una enamorada de esa mujer y de su trabajo. Y otra es Honrar la vida, de Eladia Blázquez, la que canto con Rozalén. De hecho, son las únicas dos autoras que repiten del primer disco.

En el primer volumen, Grever está presente con Muñequita linda, que hizo muy célebre, como otras muchas, Nat King Cole.

Sí. Y muchos pensábamos que era a una preciosa chica a la que le cantaban esa canción, pero en realidad era un bebé. No sé si sabes la historia de esa canción, que es brutal. Es una historia muy triste, pero cambia totalmente la percepción de la canción. María Grever tuvo un primer bebé, una niña, que se le murió con seis meses; en sus brazos, además. De hecho, la canción original se llama Te quiero, dijiste y tiene una estrofa primera -que no canta Nat King Cole- que si escuchas con atención te das cuenta de que está dedicada a esa pequeña que perdió.

En todo el tiempo que has estado investigando estas canciones y estas autoras, ¿qué has descubierto?

Que todas estas mujeres tuvieron que pelear muchísimo para hacerse un hueco dentro de la industria. Que tuvieron que superar multitud de dificultades. Entonces aprendes mucho, sobre todo a agradecerles el trabajo que ellas hicieron para que luego otras pudiéramos estar en la música y que nos tuvieran un poquito más en cuenta sin tener que hacer grandes esfuerzos. Yo he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo de ellas.

La canción que abre el disco, Honrar la vida, la cantas con Rozalén, y parece que a propósito tenía que ir ahí.

Sí. Hacemos el disco en plena pandemia, en otoño del año pasado, y en ese momento había gente muy importante que parecía que no estaban honrando la vida realmente. Cuando antepones una cerveza, tomar una caña, a que la gente muera... Honrar la vida es otra cosa. Fíjate en los sanitarios, en la gente que nos atendía, que nos cuidaba, nos alimentaba en esos momentos tan delicados. Había mucha gente optando por sacrificarse para que todo saliera adelante. Eso es honrar la vida. Y ahora, con la guerra de Ucrania, vuelve a ser una actitud todavía más importante, porque hay gente que está pasando por encima de la vida de mucha gente; gente muy loca y muy insensata que está destrozando vidas, países y nuestro bienestar en general. Desde luego, esta canción de Eladia Blázquez es ahora más significativa que nunca.

¿Por qué optaste por grabar el disco en una sola toma?

Primero para no estar encerrados en un estudio mucho tiempo, y no poner en riesgo a nadie en la medida de lo posible. Y también porque ahora todo requiere de imagen, así que aprovechamos para meter también las cámaras y hacerlo todo de una. Por suerte, tengo la inmensa fortuna de tener a músicos a mi alcance que son verdaderos maestros y que no necesitan de muchos ensayos ni tomas, de los que sé que cualquier cosa que hagan va a estar bien. Qué vamos a decir de Antonio Serrano o de Iván Melón, o de Borja, o de Yelsy… Además, me gusta la impronta que tiene el instante en que se crea la cosa, sin demasiada reflexión, que actúe el hemisferio derecho y que nos llene de creatividad, ¿no?

Como Sinatra en los años de la Capitol, por ejemplo.

Exacto. Porque sí, primero se ensaya, pero luego… Creo que la música que se hace así tiene otra cosa, magia.

¿Cómo te planteaste que tenían que ser las canciones?

Tenían que ser canciones que nos emocionaran y que ayudasen a construir el relato de autoras y compositoras. Por ejemplo, Bésame mucho nadie sabe que la ha compuesto una mujer, y tenía que estar. Además, ¡qué mujer! Consuelo era increíble también... Otra mexicana, por cierto. Y me apetecía que estuviera Brasil de la mano de Adriana Calcanhotto, que también me gusta mucho.

Y más cercana a tu tiempo, como Carolina de Juan, o Nina, del grupo Morgan, autora de la versión que has hecho con tu hija Alba. ¿Quién la eligió?

Fue un poco mix, porque ella me enseñó esa canción hace bastantes años, cuando sacaron el disco, y a la hora de decirle: «¿Cantas conmigo?», teníamos claro que debía ser esa porque nos gusta muchísimo a las dos. Además, creo que le queda muy bien a la forma de interpretar de mi hija.

Por cierto, en el disco hay una excepción: Miguel Hernández.

Sí, es tan bonito el poema que tampoco podíamos dejar de tenerlo presente...

Dirías: «Ni bonus track ni nada. Lo meto».

[Risas] Lo meto directamente porque la música es mía, con lo que ya hay una mujer de por medio. A mí es que me gusta muchísimo la poesía de Miguel Hernández; lo siento como muy cercano.