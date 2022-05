El Rock Imperium de Cartagena se celebrará junto a la muralla de Carlos III, en el Parque de la Cuesta del Batel, emplazamiento para la ubicación de los dos escenarios principales del festival, por donde pasarán artistas de la talla de Scorpions y Whitesnake con conciertos exclusivos en toda España en 2022. "Un recinto impresionante que contará con todas las comodidades y servicios para ofrecer una experiencia óptima al público, que podrá disfrutarlo cómodamente con toda la familia", como aseguran desde la organización.

Además, habrá un tercer escenario se ubicará en el paseo del Puerto, junto al Auditorio El Batel, y será aquí donde además de muchas bandas internacionales, los espectadores puedan descubrir y disfrutar de excepcionales artistas, tanto cartageneros como de toda la región de Murcia.

El festival se celebrará 24 y 25 de junio de 2022. Durante la primera jornada, con un coste de 85 euros (más gastos de distribución), los espectadores podrán disfrutar de los directos de Avantasia, Black Label Society y Amorphis, mientras que la del sábado (95 euros) dará acceso a los shows previstos por Scorpions, Whitesnake y Europe, entre otras bandas.

El Rock Imperium Fest de Cartagena contará además con una fiesta de presentación, el jueves 22 de junio, donde se celebrará el solsticio de verano, en una ‘Litha Night’ que, debido al aforo reducido del recinto –el paseo del puerto de Cartagena– tiene una entrada independiente (20 euros más gastos de distribución) y contará con la banda finesa Moonsorrow y la multiinstrumentista danesa Amalie Bruun con su proyecto Myrkur.

El festival, organizado por Madness Live y el Ayuntamiento de Cartagena, sigue vendiendo abonos para los dos días del festival desde 145 euros., aunque hay una opción VIP por 259.

FECHA : 24 y 25 de junio, además de la fiesta de presentación del día 23 de junio

ACTUACIONES DEL VIERNES:

Avantasia, Black Label Society y Amorphis, además de Avatar, Leprous, Lacuna Coil, Sodom, Saurom, Dying Fetus, Rhapsody Of Fire, Belphegor, The Vintage Caravan, Midnight, Night Demon, Neonfly, Hitten Lándevir, Aversio Humanitatis, Injector y Turborider.

ACTUACIONES DEL SÁBADO:

Scorpions, Whitesnake, Europe, Doro, Jinjer, Pain Of Salvation, Loudness, At The Gates, Jorn, Orden Ogan, Dry River, Eric Martin, Nervosa, Hjelvik, Celtian, 91 Suite, Silver Dust, The Dust Coda, Manticora, Eternal Storm y Scarecrow Avenue.

FIESTA DE PRESENTACIÓN:

Moonsorrow y Amalie Bruun