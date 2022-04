"Era cuestión de tiempo que la Región tuviera un festival como Rock Imperium"

El metal mirará a Cartagena este verano. Sí: los días 25 y 26 de junio, la ciudad portuaria acogerá la primera edición de Rock Imperium, un festival que pretende atraer a «el abuelo, el padre y el hijo» de cualquier adorador de Satanás. El menú no dejará a nadie con hambre. Por arriba, Scorpions, Europe o unos Whitesnake que se despedirán de España tras su paso por Cartagena. Por debajo, renovadores del género como Leprous o Jinjer. Y, claro, bandas de aquí: 91 suite o Hitten darán cuenta de la «buena salud» del metal murciano. Lo explica todo su director, Juan Antonio Muñoz.

¿Cómo ha sido la vuelta a la normalidad en Madness Live ?

Ahora mismo estamos en plena vorágine después de dos años sin prácticamente actividad. Nosotros solo hacemos bandas internacionales, y no ha habido posibilidad de montar nada. No está siendo fácil, pero estamos volviendo poco a poco.

Forman una productora murciana con peso a nivel nacional e internacional. Han montado giras a Iron Maiden,Dream Theater, Ghost...

Sí, yo soy alhameño. La promotora la tenemos en Murcia capital y trabajamos a nivel nacional con grupos internacionales desde hace ya muchos años. Iron Maiden en el Olímpico de Barcelona, Ghost y Dream Theater con sus giras...por fin ha llegado el momento de tener en nuestra región un festival.

"La idea es que el festival perdure y esté en Cartagena mucho tiempo, es un proyecto a largo plazo, sólido y serio. Ya estamos trabajando en el cartel de 2023"

Han programado bastante en salas de la Región, pero nunca algo tan grande como Rock Imperium.

No, y teníamos muchas ganas desde hace mucho tiempo. Colaborábamos con el Leyendas del Rock, pero dejamos de trabajar juntos y decidimos retomar esa idea que siempre habíamos tenido en mente. Sabiendo, además, todo lo que puede ofrecer esta tierra además de lo puramente artístico. Esta región y en concreto Cartagena, donde siempre tuvimos claro que debía ser.

Una región plagada de festivales en los que el rock y el metal no han tenido demasiada cabida desde que el Leyendas del Rock se fue a Villena.

La verdad es que desde aquello, la Región ha estado huérfana, quitando giras y actuaciones puntuales. Nosotros hemos traído a Airbourne o a Lordi, porque aquí hay público de rock y metal para satisfacer los mínimos de estas giras, pero era cuestión de tiempo que la Región tuviera un festival de rock y metal como Rock Imperium. Está feo que lo diga yo, pero esto es bastante gordo. A nivel de presupuesto y de calado artístico, es más que lo que se hacía antes.

¿A qué se debe esa orfandad?

A muchos factores. Festivales de rock y metal grandes en España hay tres o cuatro. No es como el indie, que tiene público para hacer varios por cada comunidad...digamos que es más fácil porque son estilos para todos los públicos. No más masivos, porque yo creo que Scorpions son más masivos que Izal, por ejemplo. Actualmente hay uno en Barcelona y otro en Galicia. Luego estamos nosotros. De tamaño grande con grupos relevantes de verdad, no hay tantos. Era cuestión de tiempo llegar a esto.

¿Y por qué Cartagena?

En 2009 se hizo allí el MTV night, con aquel concierto en el que Placebo tocó tres o cuatro canciones. Yo fui conductor de algunos miembros de Placebo. Descubrí aquel espacio. Conocía Cartagena, pero vi aquel recinto y me quedé impresionado. Desde entonces, no solo para este festival, he intentado hacer algo allí. Con el paso del tiempo se han dado las circunstancias. Por fin hemos logrado que se haga. Cuando se hace un festival, al menos nosotros, intentamos dar un valor añadido. Como somos fans, queremos hacerlo como nos gusta ver las cosas cuando vamos a uno. Una ciudad que ofrezca más que el propio festival. Cartagena tiene un puerto precioso, museos, la playa cerca...se pueden organizar unas vacaciones en torno al festival, por ejemplo. Y eso lo hace el entorno. Teníamos varias opciones sobre la mesa: Andalucía, Valencia, Madrid...pero yo quería hacerlo en la Comunidad.

"Sabemos todo lo que puede ofrecer esta tierra además de lo puramente artístico"

Scorpions presentando disco, Whitesnake en su gira de despedida, el único concierto en España de los Avantasia de Tobias Sammet, Europe... ¿Se imaginaba este cartel?

La verdad es que no. Se puede aspirar a esto, pero luego lograrlo, que se den las circunstancias...es otro cantar, y es bastasnte complicado. A la hora de iniciar, si quieres hacer un evento con impacto, que venga gente de todo el mundo, tienes que traer a buenas bandas. Queríamos que fuese así. Estamos muy satisfechos. Es la línea que buscábamos. Es cierto que muchas veces, por mucho que pongas toda la carne en el asador, la cosa no se da. En este caso sí ha sido así.

También hay bandas contemporáneas, como Leprous o Jinjer.

Hemos completado el cartel con bandas como las que has mencionado o Black Label Society, por ejemplo, con Zakk Wylde, leyenda de la guitarra. Hay clásicos y grupos más modernos. Queremos que venga el abuelo, el padre y el hijo.

También han hecho hueco para bandas de aquí.

El tercer escenario, que se ubica en el paseo del puerto, al lado del auditorio del Batel...no es que sea para grupos locales o nacionales, porque ahí va a tocar gente como Eric Martin, vocalista de Mr. Big. Ahí va a haber grupos relevantes. No es uno para secundones. Es un escenario que tenemos para completar la programación y en el que la Región y Cartagena van a estar muy representadas. Noveles y no noveles. Ahí va a estar 91 Suite, por ejemplo. Pero no porque sean de aquí, es porque son grandes bandas y se lo merecen. En Murcia el rock y el metal gozan de buena salud.

"Desde que el Leyendas del rock se fue, aquí hemos estado huérfanos de metal"

¿Hay algún concierto especial para ustedes?

Bastantes, pero diría que lo de Whitesnake es especial. Tener a David Coverdale en su último concierto en España...es un honor. Nunca habíamos trabajado con ellos, y es un gran honor y un gran placer. Ya se sabe que los clásicos se despiden una y otra vez, pero estos nos han confirmado y está firmado por contrato que es su último concierto, que no van a hacer más. Eso es un logro y algo histórico. Muy bonito, además.

La idea es asentarse en Cartagena.

Sí. La idea es que perdure y esté en Cartagena durante mucho tiempo. Estamos trabajando en el cartel de 23, 24...es un proyecto a largo plazo, serio y sólido, no se puede pensar en una sola edición de un festival. No tendría sentido.