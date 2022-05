Cinco conciertos para este fin de semana en Murcia

El granadino Francisco Javier Rodríguez Morales, mejor conocido como Maka, es todo un experto fusionando géneros sin perder su propia esencia. Su hip-hop de barrio auténtico se ha hecho un hueco importante entre la afición joven. Creció en Almanjayar, un vecindario castigado por la pobreza y que le enseñó todo lo que sabe; de hecho, aquellas calles han dejado una huella imborrable en su vida y en sus canciones. El flamenco de su tierra natal se mezcla con regueton, trap y todo tipo de ritmos urbanos, creando algo totalmente nuevo que rompe con los patrones del rap más purista. Con este mestizaje por bandera, el granadino -que no deja de ampliar horizontes, y cada vez suma más y más seguidores- se presenta mañana en la Plaza de Toros de Murcia, como los grandes. A. H. S.

¿Cuándo? Mañana, 21.30 horas ¿Dónde? Plaza de Toros, Murcia ¿Precio? 28/30/40 euros

Gigatrón, el 'postapocalipsis molón world tour' llega mañana a Murcia

Gigatrón es una banda valenciana de freak metal, una especie de Spinal tap que parodia a las bandas heavies de los ochenta y los noventa, caricaturizando las actitudes y estética del género con una puesta en escena over the top en la que no faltan pelucas y atrezzo medieval. Se nota que han mamado el metal a fondo, y le sacan punta a todos sus tópicos (espadas, hachas, Crom, Odín, el Valhalla…), pero detrás de todo este cachondeo hay unos músicos más que solventes. Herederos del grupo Chococrispis, debutaron en 1997 con una maqueta que tuvo bastante eco, Huracanes del metal (live in Donington), y desde entonces no han dejado de girar. Ahora afrontan una gira, el Postapocalipsis Molón World Tour con la que mañana hacen parada en Murcia, en Garaje Beat Club. Ojo, se han autoproclamado como dioses del metal e instauradores de la metalocracia. Porque esto del rock va de divertirse, ¿no?. A. H. S.

¿Cuándo? Mañana, 21.30 horas ¿Dónde? Garaje Beat Club, Murcia ¿Precio? 15/18 euros



Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, música multiétnica en la calle

La Barcelona Gipsy Balkan Orchestra (siete músicos de distintas procedencias que atraviesan las fronteras de los países de la zona de los Balcanes, Oriente Medio y el Mediterráneo) nació con la idea de establecer puentes entre culturas a través de la música, lo que se ajusta perfectamente al festival Murcia Tres Culturas, que hoy les presenta en la Plaza de los Apóstoles. El escenario urbano le viene fenomenal, pues son expertos en perderse por las calles de las ciudades que pisan. Prestan atención a los sonidos cotidianos, a los músicos y hablan con la gente. Su objetivo es recuperar las canciones populares de cada lugar, e interpretarlas aportando un estilo propio. El resultado es una música con distintas formas, colores y orígenes. Una música multiétnica.

Los inicios de la orquesta se sitúan en las jam sessions que se celebraban en el Raval, y desde 2012 ha viajado a más de treinta países para rescatar las melodías tradicionales gitanas, rumanas, rusas, judías o serbias. Su sonido contemporáneo, único y característico, proviene de una apasionante exploración de los timbres y sonoridades de la tradición musical klezmer, rom, balcánica y mediterránea.

¿Cuándo? Hoy, 22.00 horas ¿Dónde? Plaza de los Apóstoles, Murcia ¿Precio? Entrada libre

Vulture +Azul Klein: de las cenizas de Amor Germanio

De las cenizas de los murcianos Amor Germanio emerge Vultture: rock con elevado pulso rítmico, entre lo visceral y lo sintético, empastado en una atmósfera vocal que hace colisionar a Black Rebel Motorcycle Club con Jesus & Mary Chain. David Manzullo (Neuman), Sergio Moreno (The Leadings) y Juanlo García retoman lo aprendido durante Amor Germanio, encontrando en Juanma Escolar (Nørte) la voz que mece su sonido hacia recuerdos muy presentes. Invencibles es el primer single de su próximo Ep, que verá la luz en otoño, un puñetazo encima de la mesa que coloca a la banda en la lanzadera de despegue. Actuarán esta noche en la Spectrum y Azul Klein abrirán la sesión. Su sonido, con la atmósfera metafísica que genera, bebe de diversas sensibilidades e influencias: post-rock, rock alternativo, folk, indie... A. H. S.

¿Cuándo? Hoy, 23.00 horas ¿Dónde? Sala Spectrum, Murcia ¿Precio? 8/10 euros



Diamante negro + Alavendra: Noise rock con ascendencia punk

Los barceloneses Diamante Negro son una de las bandas más prometedoras del panorama musical actual. Benoît, Lucas y Pol vienen haciendo ruido en la nueva escena desde su primer EP, Mercurio Retrógrado (2019), y el año pasado lanzaron su debut en el largo, Deseo querer (2021). El disco, que presentan hoy en La Yesería (abrirá Alavendra), contiene realismo y espíritu indómito, con tono hastiado y sonido noise rock con ascendencia punk. Gritos y dulzura, distorsión y armonías, para soltar bilis. «Nuestro mensaje es que, a través del vómito, uno puede quedarse tranquilo», dicen, y se quedan tan panchos. A. H. S.