Los 12 que no te puedes perder en el Warm Up

Trentemøller: de la música electrónica al post punk

Cuando el productor y músico danés Anders Trentemøller, conocido por su techno oscuro, denso y elegante, sacó en 2006 su primer álbum, The last resort, su nombre ya estaba en boca de todos desde al menos un año antes gracias a sus remezclas para The Knife, Aphex Twin, Pet Shop Boys y Mathias Schaffhauser, pero, sobre todo, por What else is there?, original de Röyksopp, y Du what u du, de Yoshimoto. Desde entonces, nadie discute su talento a los mandos en el ámbito del IDM y el minimalismo, con sus características subidas de ‘ruido blanco’. Sin embargo, en una época en la que cada vez más grupos abandonan las guitarras por los sintetizadores, él se encuentra explorando su lado más melódico, mucho más cercano al post-punk. Y en esta línea se mueve el álbum que se presentará en el Warm Up, Memoria (2022), un híbrido al que añade una pizca de dream pop y shoegaze, aunque siempre con pinceladas de electrónica.

Sen Senra, el nuevo rey del pop urbano

El gallego Sen Senra ha protagonizado uno de los ascensos más fulgurantes de los últimos años en el firmamento del pop urbano nacional, así que para presentar las canciones de Corazón cromado (2021), su confirmación definitiva, escogió el Palau Olímpic de Badalona. Pocos imaginaban que aquel chaval de Presqueiras que debutó hace cinco años con el efervescente pop sesentero de Permanent vacation iba a estar colaborando en 2021 con C. Tangana y el reguetonero colombiano Feid, pero las melodías ya estaban ahí. Para el urban intimista de su álbum Sensaciones (2019) eliminó capas instrumentales, subió el tono de la voz y cambió el inglés por castellano, mientras que los siete hits de Corazón cromado (2021) confirmaban que, por mucho que la fórmula parezca sencilla, solo él podía resolver con éxito la ecuación. Y ahora está de vuelta. Hagan 40º es su último single, y lo presenta hoy en La Fica.

Maria Arnal i Marcel Bagés: tradición, raíces, loops y sintetizadores

El dúo catalán formado por Maria Arnal i Marcel Bagés se ha llevado esta semana el Premio MIN al Mejor Directo. Es tan solo uno de los muchos reconocimientos que han cosechado desde que debutaran hace cuatro años con el álbum 45 cerebros y 1 corazón (2017), pero especialmente relevante si tenemos en cuenta que esta tarde (19.35 horas) estarán sobre uno de los escenarios del Warm Up. Aquel –el primero– es un disco de guitarra, voz y electrónica ocasional, con un amplio e innovador espectro cultural, pero en Clamor (2021), su útlimo trabajo hasta la fecha, las cuerdas de Bagés se ponen definitivamente al servicio de la electrónica; son loops, sintetizadores, texturas y ritmos sinuosos dialogando con tradiciones y raíces, mientras la voz de Arnal experimenta (asoma en ella la influencia de Björk). Como curiosidad, Holly Herndon colabora en Cant de la sibil·la, un canto litúrgico medieval de la Misa del Gallo en las iglesias mallorquinas.

Bastille, una de las grandes bandas británicas

Bastille son Dan Smith (voz), Chris Wood (batería), Will Farquarson (guitarra) y Kyle Simmons (teclados), una de las bandas británicas más exitosas de los últimos años. Su fama se ha disparado al estar girando sin parar y, sobre todo, por el boca-oreja: su pop melancólico ha conectado con el público. En Murcia presentarán su último y cuarto disco, Give Me The Future (2022), repleto de referencias a la ciencia ficción y los videojuegos, cuyo distópico hilo conductor es Futurescape, una aplicación con la que los humanos se han vuelto adictos a la realidad virtual. La inspiración surgió por la necesidad de evadirse durante la pandemia. Entre sus logros está su doble nominación a los Grammy con Bad blood (2013), los 3,5 billones de reproducciones de su single Happier (con Marshmello) y colocar su tercer disco, Doom days (2019), en el quinto puesto de las listas británicas y norteamericanas, algo que solo han logrado los Beatles, Queen y ellos.

Digitalism: dúo referente del french touch y el dance punk

El dúo alemán de música electrónica Digitalism –formado por Jens Moelle y Ismail Tüfekçi– es uno de los proyectos clave de la música electrónica europea en las últimas dos últimas décadas. Han remezclado a Daft Punk, Tiga y The Futureheads, entre otros, y su música ha sido pinchada por grandes capos de la escena internacional como Erol Alkan, Soulwax, Justice y Boys Noize. Se conocieron en una tienda de discos de Hamburgo, y su proyecto musical surgió cuando el dueño les ofreció tocar en una de sus fiestas. Tras aquello, debutaron en 2004 con el sello Kitsuné, y pronto estaban dando la vuelta al mundo con su french touch, su dance punk y colaboraciones muy sonadas como las que facturaron con Cut Copy y Depeche Mode. Tras Mirage (2016), su tercer álbum, su último trabajo es JPEG (2019), de vuelta a los sonidos noventeros. Esta noche en el Warm Up te harán bailar hasta decir «basta».

Mura Masa: tenso y delicado, inquietante y seductor

Diez millones de visitas en YouTube y 150.000 seguidores en Soundcloud hablan de la repercusión generada por el joven productor británico Mura Masa (Alex Crossan), que toma su nombre artístico de un espadachín japonés del siglo XVI. Su música, tensa y delicada al mismo tiempo, minimalista y dulce, inquietante y seductora, es producto de una perfecta asimilación de los códigos del R&B, el pop, el house, la bass music, el garage y el trap, sin caer en el pastiche genérico. A sus 25 años ya ha ganado un Grammy, ha sido finalista de un Ivor Novello, aparece en la lista de Forbes titulada 30 under 30 y ha vendido más de medio millón de copias de su primer disco. De él han hablado bien The Guardian y Rolling Stone, ha sonado en la BBC y lo han comparado con Disclosure, Aluna George, Cashmere Cat o James Blake. Nada mal para ser de la ‘No Hope Generation’... Su álbum más reciente es R.Y.C /Raw Youth Collage (2020).

Triángulo de Amor Bizarro: los favoritos de la crítica

A Triángulo de Amor Bizarro los vimos hace unos meses en la vuelta del Lemon Pop junto a Carolina Durante, con los que interpretaron uno de sus temas en una actuación que resultó arrolladora. El maldito virus salió por patas... Ahora, el grupo gallego regresa a la capital del Segura para subirse al escenario del Warm Up y presentar en La Fica su quinto disco, homónimo y publicado en marzo de 2020, reconocido con el Premio Ruido y los Premios MIN al Disco del Año y la Mejor Producción, y nominado al Impala al Mejor Disco Europeo. Su lanzamiento coincidió con el primer confinamiento, pero ha seguido con vida gracias a diversas revisiones. Así, en mayo de 2021 llegó Detrás del espejo. Variaciones y ecos, álbum formado por reinterpretaciones de esos temas por artistas y grupos como Soleá Morente, Biznaga, Sonic Boom, Los Planetas, etc. Después nos sorprendieron con No eres tú, media hora de nueva música.

Arde Bogotá: la banda que viene a salvar el rock

Aupados a los cielos, Arde Bogotá son la banda de rock del momento, uno de los pocos grupos de guitarras que siguen despertando interés de crítica y público. La expectación ante su primer disco grande es total. Los cartageneros presentan La noche (2021), una crónica generacional que reúne diez temas relacionados y condicionados por la oscuridad nocturna, con una estética inspirada en la película Trainspotting. Desencantados del mundo que les ha tocado vivir, Arde Bogotá lanzan una oda al desconsuelo contemporáneo experimentando dolor, frustración y angustia en carne propia; juntan los sentimientos negativos y los transforman en una colección de canciones viscerales. La bajona como signo de los tiempos. Sin miedo al tiempo o a la oscuridad, tratan de proyectar luz y abrir un camino lleno de interrogantes, no solo para una generación castigada, sino para la propia banda. Puro romanticismo posmoderno.

Rigoberta Bandini: un huracán que no deja de crecer

El huracán Rigoberta Bandini, lejos de amainar, crece cada día con más fuerza. Su línea ascendente arrancó con la gamberra Too many drugs, seguida por la exitosa In Spain we call it soledad y el inmediato hit Perra, de espíritu rompe-pistas y que apunta a himno generacional. Su currículum abarca curiosidades como una temprana dedicación al doblaje y dos bandas anteriores a su proyecto en solitario (una de ellas, The Mamzelles, de cierto éxito). Asimismo, Bandini fue una de las grandes triunfadoras en la última edición de los Premios MIN, con dos galardones. Ahora se encuentra ultimando su primer disco tras dos años de carrera efervescente, y lo hace en un momento de gran popularidad tras su paso por el Benidorm Fest, donde fue una de las sensaciones con Ay, mamá, que no logró convertirse en la canción representante de España en Eurovisión pero sí en un himno feminista. Desatará la locura en el Warm Up.

Alizzz, el rey Midas de la producción

El camino hacia el pop de Alizzz ha sido lento. Su debut, Neon Lights (2012), una suerte de dance destruido, casi vaporoso, de bajos y de teclados maximalistas, estaba muy lejos de lo que hoy entendemos por Alizzz, que antes que DJ y productor era ingeniero de telecos, incluso guitarra en algunas bandas (muy fan de Oasis, su nombre artístico está inspirado en Alice in Chains). Ya en 2013 firmaba con Mad Decent, sello de Diplo, para quien publicó Sunshine, y es ahí donde se empiezan a entender las líneas maestras de su electrónica: UK garage o bass, pero tratado de forma amable, limada, a veces clubber, otras directamente pop. Caerían unos cuantos singles más hasta el pelotazo de Rosalía con C. Tangana, cuatro años después. Ahora, no sería aventurado decir que el barcelonés se ha inventado el nuevo pop en español, lo que ha hecho despegar su carrera en solitario. Su directo alberga sorpresas y esperanzas.

Zahara: #LaPutaRave se estrena en el Warm

Otra de las grandes protagonistas del Warm Up es Zahara, quien llega a Murcia tras llevarse nada más y nada menos que seis Premios MIN: Álbum del Año por Puta (2021), Mejor Álbum de Pop, Mejor Producción Musical, Mejor Letra Original y Premio Marilians al Mejor Diseño. Y casi que a nadie le extraña, porque hacía mucho tiempo que en este país no había un disco que diera tanto que hablar como el suyo. Porque Puta ha sido una auténtica revolución: un álbum lleno de dolor y rabia, con once canciones que remueven conciencias, pero con las que cantar también a voz en grito. Porque, como ella misma dice, el escenario era esto. El baile. El control. El olvidarse de todo. El engorilamiento. El flotar. La concentración. El reto. La euforia. La intensidad. La alegría. La pureza. El precipicio. La evasión. El hurgar. La vida. La familia. El amor. Además, en Murcia estrena mañana su nuevo espectáculo: #LaPutaRave.

Miles Kane: inglés, clásico y auténtico a rabiar

Miles Kane es otro de los nombres rescatados de la programación del Warm Up que no pudo celebrarse en 2020 por la pandemia. El músico británico ha formado parte de bandas como The Little Flames, The Rascals y The Last Shadow Puppets (con Alex Turner), y ha ido forjando una carrera que le ha consolidado como uno de los artistas más grandes dentro del pop-rock británico. Tres son los álbumes que ha lanzado en solitario, siempre con un sello de identidad caracterizado por lo arriesgado y renovador. Desde la publicación de Coup de Grace (2018), escrito junto a Jamie T y Lana del Rey, Kane no ha dejado de componer y sorprender al público. Su último disco, Change the show (2022), es el álbum que mejor le define como artista: encantadoramente auténtico, y como nada de lo que se puede escuchar en la música pop actual, con influencias clásicas del rock y el glam, pero también de la Motown y el soul.