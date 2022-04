La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU), a través de su Comicteca, formará parte por primera vez del festival Warm Up - Estrella de Levante, que se celebra en La Fica este viernes y sábado. En concreto, este espacio contará con una carpa en la que se acogerán diversas actividades sobre la cultura underground y alternativa.

Algunas de las actividades que se desarrollarán allí correrán a cargo del colectivo Zorroclocos e Lobos, que durante los últimos años ha programado mercadillos alternativos en los que creadores de fanzines y diversos artistas han distribuido sus creaciones. El Premio Nacional de Cómic, Diego Corbalán, ‘Magius’, ha sido uno de los principales dinamizadores de este colectivo, una cantera necesaria para la experimentación y la práctica de la filosofía del DIY (Do it yourself) «a la que la Comicteca BRMU ha prestado tradicionalmente su apoyo, al ser uno de los primeros centros nacionales en contar con una fanzinoteca», señalan desde la Consejería.

Además, en el espacio de la Comicteca BRMU en el festival se desplegará un mural de grandes dimensiones sobre el que el artista Javier Espinosa dibujará en directo, con interacción del público. El aguileño ha creado un universo creativo rápidamente reconocible en el que su pasión por el mundo submarino está muy presente. Sus murales con fuerte componente marítimo recrean las formas más surreales de los océanos.

Hoy continúan los conciertos

Por otro lado, hoy se celebrará el segundo de los Secrets Shows de Estrella de Levante (20.00 horas) y, desde las 21.00 horas en Garaje Beat Club, actuarán El Último Vecino y Ghouljaboy. Las entradas para el primero se están repartiendo por sorteo en las redes de la cervecera, pero el acceso al segundo es gratuito.