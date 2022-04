El Microsonidos vuelve a Mazarrón con Fernando Rubio y Mr. Kilombo

El Microsonidos se vio obligado a reinventarse el año pasado por culpa de la covid-19. El cierre de las salas de conciertos invitó a Silbato Producciones a explorar terrenos hasta el momento ajenos al veterano ciclo murciano, mostrándose al aire libre y alejándose incluso de la capital del Segura. Así, uno de sus nuevos y (a priori) circunstanciales escenarios fue el que se ubicó en el Paseo Francisco Martínez Muñoz del Puerto de Mazarrón. Por allí desfilaron el pasado verano Los Marañones, El Jose y Joaquín Talismán y Los Chamanes, y como la recepción fue notable, todas las partes –incluido el Ayuntamiento de la localidad costera– han decidido repetir, y tan pronto como el próximo mes.

De nuevo con el sobrenombre de ‘Domingos con sabor’, y en horario de mediodía (12.30 horas), el Microsonidos volverá a Mazarrón los días 1, 15 y 22 de mayo. En encargado de abrir la veda esta misma semana será el cartagenero Fernando Rubio, que estará acompañado de su banda, The Inner Demons. Guitarrista, cantante, armonicista, compositor y productor de reconocido prestigio –cuenta con una amplia trayectoria que arranca a mediados de los ochenta–, su proyecto más conocido fue Ferroblues, uno de los mejores grupos de soul del país. Con ellos recorrió el circuito nacional de salas y festivales de jazz y blues entre 1987 y 2005, compartiendo escenario con leyendas de la talla de Chuck Berry, John Mayall y The Blues Brothers Band.

Después del delicioso Tides (2009), Rubio publicó en abril de 2018 su segundo álbum en solitario, el aclamado Cheap Chinese guitar, que todavía anda girando en directo junto al propio Joaquín Talismán, en esta ocasión a la guitarra; Carlos Campoy (Los Marañones, Ferroblues) al teclado; Román García (Los Marañones) al bajo, y Paco del Cerro (Bantastic Fand) a la batería. Es trabajo fue elegido en 2019 como Mejor Disco del Año por Luis Lapuente (Sonideros, Radio 3) y entró en las listas de prestigiosas publicaciones como ABC, Rockdelux, Mondosonoro, Alquimia Sonora y Muzikalia. Sin embargo, Rubio ya se encuentra trabajando en la que será su próxima referencia y desde el Microsonidos aseguran que en Mazarrón adelantará algunos de sus nuevos temas.

Tras el cartagenero llegará el turno de Astola & Ratón, un dúo formado por Alejandro Astola, cofundador de Fondo Flamenco, y Diego Pozo Torregrosa, más conocido como ‘El Ratón’, confundador de Los Delinqüentes. «Abanderados de dos bandas fundamentales en el rock andaluz más reciente, el 15 de mayo nos brindarán la oportunidad de descubrir su mundo, libre y aflamencado, siempre inquieto y callejero», explican desde el Microsonidos. Con Rock de Palo (2020), su tercer álbum, dejan claro que su rock es hijo de Pata Negra y que el flamenco se lleva en la sangre. Producido por ellos mismos, está compuesto por una colección de canciones sin guitarras eléctricas, sin batería, sin teclados..., solo flamencas, bajo, cajón y palmas.

Por último, el domingo 22 de mayo será el turno de Miki Ramírez, alias Mr. Kilombo. El madrileño, con cinco discos a sus espaldas, «se ha consolidado como una de las grandes apuestas del panorama nacional. Temas con letras cuidadas con mimo y sutileza, convertidas en melodías pegadizas, con estribillos contundentes y una puesta en escena enérgica e interactiva le convierten en una ametralladora de disparar hist», apuntan desde Silbato Producciones. «Sus directos se podrían resumir en dos palabras: energía y vitalismo», añaden. En Mazarrón presentará su último disco, Cortocircuitos (2020), con el que llenó la Sala But.