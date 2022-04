Pablo Alborán inicia el jueves dos noches de llenos en el Villegas

Que Pablo Alborán es uno de los grandes nombres de la escena musical española queda sobradamente patente viendo los resultados de taquilla de su gira actual, que va de sold out en sold out; y eso, teniendo en cuenta que en la mayoría de las ciudades por las que pasa termina ofreciendo dos actuaciones (sino tres, como en su Málaga natal), lo que duplica (o triplica) el valor de su presencia sobre el escenario. Así que su visita a Murcia es todo un acontecimiento, y, cómo no, el Auditorio Víctor Villegas –donde ofrecerá sus canciones esta noche y mañana– colgó el cartel de ‘No hay entradas’ hace mucho.

Porque es que, encima, la presente gira del malagueño tiene una particularidad: debido a su meteórico ascenso, Alborán apenas se ha dejado ver en los últimos años –repletos de grandes actuaciones en campos de fútbol y plazas de toros– por espacios más íntimos como teatros y auditorios, y ese es el leitmotiv de su tour 2022. Además, el malagueño lleva sin publicar nuevo disco desde hace dos años –Vértido (2020) fue el último–, por lo que durante estas fechas se está centrando en rescatar lo mejor de su cancionero. Así, sobre el escenario del Villegas no faltará ninguna de las composiciones que le han convertido en el artista de mayor éxito de la música popular española en lo que va de siglo, aunque también sorprenderá con algunos temas inéditos. La puesta en marcha de la Gira de Teatros 2022 es «una invitación para saborear lo mejor de Pablo Alborán en condiciones excepcionales y con la mayor pureza», explican desde la agencia del artista. «Es una ocasión única –añaden– para descubrir una nueva dimensión de su obra, una inmersión total en las composiciones de un autor excepcional». Fecha: mañana y pasado, 21.30 horas. Lugar: Auditorio Víctor Villegas, Murcia. Entradas agotadas.