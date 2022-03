"Admiro profundamente a los músicos, pero mi vocación es el dibujo"

Los retratos de artistas como Mari Trini, Al Dual o Crudo Pimento recorren las páginas de Música in the RM (2022), un repaso por las importantes bandas y artistas que la Región ha dado desde los años ochenta hasta la actualidad y que componen, a su vez, la banda sonora de la vida de Juan Álvarez (Mazarrón, 1960). Su autor es uno de los ilustradores e historietistas murcianos más reconocidos a nivel nacional, y a lo largo de su carrera ha colaborado en revistas de renombre como ‘Interviú’, ‘El Jueves’ y ‘Puta Mili’.

¿Cómo surge la idea de crear Música in the RM?

Hacía tiempo que tenía ganas de hacer este libro porque la música me ha acompañado siempre. Además, he tenido muchas complicidades con bastantes de los músicos que aparecen en el libro, tanto en época de juventud como ahora. Pero, vaya, que era una necesidad que yo tenía y ya iba tocando satisfacerla.

¿En qué se ha basado para la selección de bandas y solistas?

En mi gusto personal, en la amistad con las personas que están ahí, en complicidades de antaño y también en los grupos actuales, que son realmente inspiradores. Todo tiene un motivo emocional y personal. Y un motivo artístico, claro.

¿Qué pretende transmitir usted con esta publicación?

No lo sé. Puede que esto simplemente sea importante para mí... una especie de catarsis personal, se podría decir. Y luego, si a otras personas también les produce una pequeña convulsión emocional –por ser grupos de la tierra que han supuesto para ellos tanto como para mí–, pues ya sería algo redondo.

¿Por qué ha elegido a Santiago Campillo para la portada?

Porque yo creo que es un icono para muchos músicos de la Región de Murcia. Es un magnífico guitarrista, y creo que es muy difícil encontrar a alguien te diga que no le gusta lo que hace. Y luego porque lo conozco desde que éramos jóvenes y porque tiene que ver conmigo, con mi trayectoria emocional. Además, también me parecía una figura muy interesante de dibujar por su posición con la guitarra, por su mirada, su concentración... y esa forma de vestir que a mi me apetecía mucho plasmar en un retrato.

¿Qué caracteriza a las ilustraciones de este libro?

Sobre todo, el cómo he hecho las líneas, con todo en blanco y negro. Además, he intentado hacerlas lo más sencillas y reconocibles que he podido: sin entrar en barroquismos, siendo fiel a lo que yo soy. Creo que el resultado final es bueno. Al menos, la mayoría de músicos se han visto reflejados y les ha encantado, con lo cual me puedo sentir satisfecho.

¿Por qué recomienda este libro?

Porque forma parte de la cultura musical murciana desde los ochenta hasta la actualidad. Creo que la gente no debería perderse un librito así. Por otra parte, nunca se ha hecho una publicación como esta homenajeando a nuestros artistas...

¿Con qué artista inicia el libro y por qué es el primero?

Lo abro con Mari Trini, como no podía ser de otro modo. Creo que es la artista más grande que ha dado esta tierra y, sin duda, tenía que estar aquí.

¿Se atreve a contar alguna anécdota relacionada con alguno de los artistas que ha ilustrado?

Pues mira, en la época de los ochenta con Itaka, a quienes conozco personalmente desde que éramos jovencitos. Tengo grabado el recuerdo de cuando ensayaban en una de esas casitas de la huerta... Pasábamos el día entre cervezas, riéndonos, viendo cómo componían y apoyándoles cuando no salía alguna canción. Pero bueno, eran los tiempos de juventud, esos que se te quedan ahí para siempre... Pero sí, es lo primero que me viene a la cabeza: esos momentos en lo que ves cómo nace y crece una canción en un entorno tan gracioso como la huerta, con esas casas húmedas, entre naranjos, risas y cervezas. Siempre me emociona pensar en ello.

¿Por qué ha elegido ese título, Música en la RM?

Porque la radio ha sido siempre impulsora de artistas y bandas. Por eso lo he bautizado como Música in the RM, que evoca un poco a ‘Música en la Onda Media’ o ‘en la FM’. Tiene que ver con eso, con la música ligada a las ondas. Por otra parte, ‘RM’ en este caso es la Región de Murcia. Y que sea un concepto anglosajón es por la omnipresencia de los grupos ingleses, que tanto han influido en las bandas murcianas como en los músicos de todo el mundo.

¿Qué destacaría de este libro que no haya contado ya?

Pues que el libro lo presenté hace unos días en la librería 7 héroes y, para el que se perdiera el acto, los dibujos originales del libro están todavía allí enmarcados. Así que si alguien quiere verlos (o comprarlos) que se pase por allí.

¿Qué es la música para usted?

Para mí es un arte imprescindible. Quizá podamos renunciar a otras vertientes, pero que no haya música sería algo terrible. Porque, aunque es verdad que en alguna ocasión he dicho que cuando estoy trabajando no escucho música porque me perturba, luego sí que me pongo a menudo y con tranquilidad algunos discos. La música es algo tan humano e increíblemente bello que creo que tiene que estar ahí. O por lo menos yo lo siento así.

¿Considera que la música y el dibujo están al mismo nivel en su vida?

Admiro profundamente a los músicos, pero mi vocación ha sido siempre el dibujo. Porque yo oigo y dibujo, pero lo que yo he tenido claro desde pequeño es que, al igual que muchos músicos siempre han querido poder tocar la guitarra y componer, yo lo que quería era un lápiz y un papel. Pero creo que ambas son artes que nos acompañan desde los tiempos más remotos de la humanidad. Y si esto es así es porque tienen algo en común: la música y la pintura son artes de expresión y de sentimiento.

Se aproxima el Salón del Manga en Cartagena, que dirige junto a su hermano. ¿Qué espera de este evento?

Bueno, primero tenemos en abril el Salón del Manga de Lorca. Y, aunque ya tenemos experiencia con el de Murcia, es muy emocionante empezar desde cero en un espacio en el que nunca habíamos estado. Además, las autoridades del municipio se han volcado de lleno con el proyecto. En cuanto al de Cartagena, esperamos seguir creciendo y tenemos muy buenas perspectivas (parece que hay mucha expectación). Pondremos como siempre toda la carne en el asador para que sea lo mejor de lo mejor.

¿Qué tipo de actividades hay programadas para estos eventos?

Todavía es pronto para decirlo, pero estamos contando con gente potente. Aunque es cierto que entre la pandemia y las dificultades derivadas de esta no es fácil organizarse... Pero tenemos pensado traer a cantantes interesantes, gente implicada en el K-pop que lo está petando mucho... Y siempre va a haber alguna aportación en lo que se refiere a lo artístico, claro, con concursos de carteles, de dibujo, también videojuegos, etc. Vamos, que no va a ser un salón meramente contemplativo, sino que habrá interacción y actividades para todos, desde los pequeños hasta los más mayores.

Además de los citados, ¿tiene algún nuevo proyecto en mente?

En principio estoy trabajando con este librito, todavía está muy reciente y hay que seguir promocionándolo, esto es lo que me está ocupando. Por otra parte, con Jorge, mi compañero, estamos haciendo cositas maravillosas con el color. Acabamos de hacer una portada maravillosa que saldrá dentro de poco, no quiero adelantar nada. Es una portada muy bonita y eso es lo más reciente que acabamos de terminar.