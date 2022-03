El festival Live Mar Menor de Los Alcázares ha incorporado al cartel de su próxima edición a una de las nuevas sensaciones de la música murciana: el otrora freestyler Walls, que acaba de publicar su primer álbum, Los niños del parque (2022), tras hacerse un hueco en la zona noble de la Nueva Ola del pop español (cuenta por millones las escuchas de algunos de sus singles). Así, el jovencísimo talento actuará en el Centro Deportivo Municipal de la localidad costera el 2 de julio, en un concierto que tendrá como headliner a Rozalén, que presentará su disco El árbol y el bosque.

Pero, además de Walls, al Live Mar Menor se ha unido Carmesí, otra artista de la Región que, recientemente, ha dejado atrás su etapa como cantautora para abanderar un proyecto de corte más electrónico y urbano de la mano de la productora, compositora y artista Road Ramos.

Las otras dos confirmaciones son Bauer, que nace del encuentro de los hermanos germano-malagueños (Lucas y Gabriel) con el productor Pablo Cebrián y la pareja We Are Not DJ’s.