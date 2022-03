Soledad Vélez: "Cuando puedes bailar parece como si el mundo no se fuera a acabar"

El próximo viernes, día 25 de marzo, verá la luz por fin el nuevo álbum de la chilena Soledad Vélez: Visiones (2022). Grabado en Álamo Shock y coproducido junto a Guille Mostaza, es un disco que, por lo pronto, ya ha proporcionado canciones a series de éxito como Élite y Veneno, y que esta noche los murcianos tendrán la oportunidad de escuchar en el concierto que la artista chilena compartirá en la Sala Spectrum con los totaneros Inkeys, que también presentan su nuevo trabajo, Perfectos defectos (2022), dentro del programa del Microsonidos.

Los totaneros Inkeys abrirán la noche en la Sala Spectrum

Inquieta y talentosa, valiente y mágica, Soledad Vélez no ha dejado de evolucionar y sorprender hasta llegar a una electrónica pop mezclada con ritmos latinos y sonidos urbanos; una travesía que le ha llevado a crear melodías memorables como Cromo y platino. En cuanto a su nuevo disco, Visiones es misterio, magnetismo..., pura emoción, pero también un desgarro, un canto al hastío, al desencanto, una reivindicación del ‘basta ya’, y una nueva vuelta de tuerca a su sonido.

¿Cómo se te ha ocurrido el título de Visiones? ¿A qué le cantas?

Todas las canciones de Visiones hablan sobre el amor y la vulnerabilidad. Me pareció un título perfecto porque, cuando somos vulnerables y queremos, imaginamos y proyectamos un futuro que aún no ha pasado. Para mí esas son las visiones.

¿Qué tal fue el proceso de composición y la grabación? ¿Fue sencillo?

La pandemia fue difícil de procesar, y estuve sin escribir mucho tiempo... Hasta que volví a mí misma. Volví a conectar con todo esto que llevo dentro y lo cierto es que al final fue un proceso increíble. Realmente fue como volver a conocerme, y eso hizo que toda la música, sonidos y letras brotaran de forma muy natural y envolvente. Y la grabación, que es la segunda etapa..., es que siempre es más divertida [Ríe].

Alguna vez has confesado que vuelves un poco locos a tus productores, que tu relación con la música roza lo obsesivo, y compones incluso en sueños.

Sueño mucho, todas las noches, y siempre me acuerdo de todo lo que se me pasa por la cabeza mientras duermo. Pero es normal. Creo que cuando le dedicamos tanto tiempo a algo –en mi caso, a la música– terminamos soñando con ello. La otra noche, por ejemplo, soñé con Ibai Llanos, pero es que me pongo sus vídeos a diario, incluso para trabajar.

¿Cómo ha sido trabajar con Guille Mostaza, con el que además repites?

Creo que para trabajar un disco y que de verdad suene como deseas, tienes que lograr crear un lenguaje común entre el productor y tú. Después de mi último disco y los singles que hemos trabajado juntos, este disco en su 80% fue tener directamente una visión compartida.

Guille Mostaza dijo que tú haces ‘new wave electrónica’. ¿Qué te parece? ¿Qué añadirías? ¿Un poco de ‘urban’, tal vez?

Me parece súper bien. Si tuviera que añadirle más estilos, supongo que sería pop, urban y 80’s vibe.

Durante años te negaste a cantar en español. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Cómo ha sido tu identificación con el castellano? ¿Te has sentido más expuesta?

Justo antes de componer Nuevas épocas (2018), mi primer disco en castellano, hice una gira en la que estuve fuera de España unos dos meses, en Latinoamérica. Eso definitivamente fue un punto de partida nuevo. Deseaba fervientemente cantar en mi lengua, sentir mi cultura reflejada en las canciones. Y así fue como, nada más pisar España nuevamente, me puse a componer en castellano por primera vez. Curiosamente no me hizo sentir más expuesta, sino más cercana.

¿Y entonces cambió tu forma de hacer música?

La música para mí está viva, se transforma constantemente sin importar el idioma. Visiones es mi quinto álbum y creo que ninguno se parece al anterior.

Te defines a ti misma como «una pequeña tormenta», y aseguras que tiendes a la melancolía. ¿Esa vertiente está presente en este trabajo?

Soy una persona muy melancólica; como que es parte de mí, así como nuestro signo del zodiaco. Todo lo que hago está impregnado de mí misma, así que sí, obvio, está muy presente. Que no quiere decir que no sea también otras muchas cosas: puedes ser melancólica y a la vez ser optimista, por ejemplo.

Parece que hayas vuelto sacando a relucir tus raíces más que nunca, pero al mismo tiempo es como si avanzaras hacia el futuro. Así ocurre, por ejemplo, en Esperarte. ¿Tú qué opinas?

Amo mezclar músicas, me da la vida. Creo que este disco tiene una canción para todo el mundo. En Esperarte tenemos la electrónica con flautas andinas y cantos folclóricos. No sé si es el futuro o una visión que se desvanecerá, pero en mi corazón existe.

Siempre me llamó la atención tu pasmosa facilidad para las melodías. ¿Cómo lo consigues, cuál es tu secreto?

[Risas] No lo sé, pero agradezco mucho tus palabras. Quizá gran parte de las melodías con las que juego sobre los mismos acordes provienen del blues. Cuando empecé a interesarme por la música, lo que hacía sin parar era escuchar blues, y me di cuenta de que lo que más me gustaba era la manera de comunicar las mismas frases u oraciones una y otra vez sobre la misma rueda de acordes –un acorde, dos o tres– pero de distintas maneras. Es como cuando nos comunicamos: el chat nos elimina ese elemento tan importante que es la forma en la que decimos las cosas. Sin oírnos cantar, ¿cómo sabemos lo que realmente queremos decir?

El segundo single de Visiones es una canción que le cantas a BAE. ¿De qué trata?

BAE era un mejor amigo que tuve hace unos meses, en el que me inspiré para esta canción. Compartíamos momentos brutales, pero siempre tuve la sensación de que terminaría yéndose tal cual llegó. Nunca me dio la seguridad de contar con él para siempre. La canción dice: «Y si hoy me quieres, pero mañana es cuando me dices que ya no te hago falta». Habla sobre la intensidad y la nada. Before Anyone Else es BAE, una persona especial.

¿Qué has querido mostrar en Duele?

Duele es bacán porque habla sobre el proceso de después de la ruptura, y el dolor que sientes, que es inevitable. Qué difícil es de controlar ese dolor... Ya que tendremos que pasar el duelo igualmente, qué mejor que pasarlo bailando. Total, va a seguir doliendo hasta que el corazón se cure.

¿Ha habido colaboraciones en tu nuevo disco?

Pensé en tener alguna colaboración, pero la verdad es que lo he vivido como algo demasiado personal. El proceso de todo este disco ha sido muy nuevo para mí, como para conocerme mejor también. Es increíble la cantidad de cosas que tenemos dentro, y lo poco que nos detenemos a encontrarlas y a ponerles nombre. Tenemos mucho más dentro de lo que nos creemos.

¿Cómo fue tu experiencia en el LIPA de Liverpool? ¿Qué te trajiste de allí?

La experiencia fue demasiado bacán. Qué suerte que fuera todo en el 2019. Llegar allí, tener un recibimiento bonito, que los alumnos se aprendieran mis canciones y luego girar con todos ellos. Fue espectacular. Lo que me traje de allí son amistades y una experiencia para toda la vida.

En tus discos siempre hay referencias a los animales. ¿Qué significado hay detrás de esta constante?

Creo que es más de los discos anteriores en inglés. Si mal no recuerdo, me atraía mucho lo que representaban, las características que algunos animales tienen, y evocarlas. En Nuevas épocas, la pantera negra sale en la portada, pero no en las canciones, más que nada porque era la figura del tótem que representa. Dicen que, cuando estás perdido, la pantera negra viene en la oscuridad a traerte energía y a aclararte el camino. El misticismo siempre me ha llamado mucho la atención.

¿Tu sonido es ahora menos intimista? La sensación es esa.

Quizás puede ser que cuando puedes bailar una canción, fluyes más y relativizas mejor un sentimiento. Ves las cosas de otra manera, y parece que el mundo no se vaya a acabar porque te hayan roto el corazón.

¿Y cómo es, desde el punto de vista emocional, Visiones?

Es un disco que habla de amor. Me inspiré en amigos, en sus historias, en las mías... Emocionalmente creo que Visiones es un disco que intenta ponerle palabra a los momentos en los que estamos jodidos.

¿Eres permeable a las modas?

Me gusta mucho escuchar y aprender sobre aquello con lo que conecto, sea actual o antiguo. Las modas son divertidas, especialmente cuando traen elementos olvidados del pasado y se mezclan con las actuales. Yo siempre sigo mi instinto primero, pero supongo que no podemos evitar que nuestro inconsciente se influencie por la época en la que vivimos y con todo aquello que sucede a tiempo real. Es humano.

¿Cuáles han sido tus referentes musicales para este disco?

Conscientemente, ninguno. No me malinterpretes, pero hace ya unos años que no trabajo teniendo referencias de manera consciente.

Este viernes sale tu nuevo sencillo, Ya sé. ¿Qué nos puedes adelantar?

Ya sé es el último adelanto de mi nuevo disco. Estoy muy nerviosa porque ya no queda nada, y hay muchísimo trabajo detrás. Este single habla del engaño, de cómo algunas personas usan el engaño para conquistar cuando al final ni eras tan especial para esa persona.

Si pudieras describir Visiones con tres palabras, ¿Cuáles elegirías?

Difícil... A ver. Enamorasión, llorasión y curasión.

¿Cómo viviste los disturbios de Santiago? ¿Qué esperanzas has depositado en el nuevo gobierno chileno?

Estoy refeliz de que tengamos a Boric como presidente. Creo que a Chile le hacía ya falta un gobierno como el que tendremos; le va a venir muy bien a Chile y va a hacer crecer el país a todos los niveles. Deseando ver todo el progreso.