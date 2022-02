Viva Suecia y Arde Bogotá buscarán revancha en los Premios Odeón 2022

Viva Suecia y Arde Bogotá estarán el próximo 15 de marzo en la gala de los Premios Odeón, que organiza y entrega la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI). Y lo harán de la mejor manera posible: no como invitados, no como bandas encargadas de amenizar la ceremonia, sino como nominados. Y en ambos casos buscan revancha.

Para empezar, Viva Suecia optará al galardón a la Mejor Canción Alternativa por La voz del presidente, uno de sus últimos sencillos (lanzado el pasado mes de mayo). Sin embargo, Rafa Val y los suyos no lo tendrán fácil: tendrá que vérselas con La Pegatina y su Down for love; con Fresquito & Mango, autores de Mándame un audio; con Alizzz, autor del hit Ya no vales, y, sobre todo, con dos de los artistas de moda: C. Tangana, nominada por Párteme la cara (feat. Ed Maverick) y Rigoberta Bandini, que opta al premio por su éxito Perra. No obstante, se trata de una gran oportunidad para los ‘suecos’, que 2020 se fueron de vacío de los Odeón pese a contar con cinco candidaturas.

Por su parte, Arde Bogotá también buscan rendir cuentas con el ‘jurado’ de la AGEDI, ya que el año pasado ya optaron a un Odeón y se marcharon de la gala con las manos vacías. Además, curiosamente, los cartageneros están nominados en la misma categoría que en 2021: Mejor Artista Revelación de Rock. En la última edición de la gala cedieron ante Marlon, pero esta vez se las verán con Morgan, Veintiuno, Paul Alone, Los Vinagres y, a priori, sus grandes rivales de esta edición: Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

Si tanto el cuarteto murciano como el de la ciudad portuaria consiguen desquitarse de ediciones pasadas es algo que se sabrá, efectivamente, el 15 de marzo, durante una ceremonia virtual que se podrá seguir en directo a través de la plataforma Twitch. Durante la emisión desfilarán destacados influencers y músicos que desvelarán el nombre los premiados de la noche. Por lo pronto, las votaciones ya están abiertas al público y pueden realizarse a través de la web de www.premiosodeon.com.

En cuanto al resto de categorías –este año son nada menos que 33–, destacan los premios a Canción y Álbum del Año. En la primera están nominadas: Ingobernable, de C. Tangana, los Gipsy Kings, Nicolás Reyes y Tonino Baliardo; Flamenco y bachata, de Daviles de Novelda; La niña de la escuela, de Lola Indigo, Tini y Belinda; Tiroteo (remix), de Marc Seguí, Rauw Alejandro y Pol Granch; La fama, de Rosalía y The Weeknd, y Mon amour (remix), de Zzoilo y Aitana. En la segunda, los candidatos son Alejandro Sanz, con Sanz; Bad Gyal, con Warm up; C.Tangana, con El madrileño; Dani Martín, con No, no vuelve; Fito & Fitipaldis, con Cada vez cadáver, y Zahara, con Puta.