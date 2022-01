El murciano Ginés Paredes, conocido artísticamente como Walls, ha estado girando desde el pasado mes de octubre en el que ha sido su primer tour por España. Dice que sobre el escenario se «descontamina» de todo lo que la industria conlleva, de los números, las comparaciones, etc. Y es que en los últimos meses la vida de este chico de apenas 21 años ha cambiado por completo: tras destaparse como uno de los ‘freestylers’ más habilidosos de España en las batallas de gallos de Red Bull poco antes de la pandemia, Walls empezó a construir una nueva personalidad musical más cercana al pop que al rap, pero anclada en el espíritu de la Nueva Ola, que le ha acogido como uno de sus grandes referentes (con todo lo que ello conlleva). Por eso, el artista ha querido escribir un disco –el primero de su carrera– con el que dejar constancia de esa etapa de su vida de la que ahora se despide. Complicao, que saldrá publicado en las próximas semanas, es, de hecho «un homenajes» a sus «chavales» de Murcia.

Tiene una canción que se llama Ya no soy yo, pero… ¿Quién es Walls?

Es el apodo de un chaval normal, de 21 años, de Murcia, amigo de sus amigos y que está intentando llevar una vida lo más estable posible. Es un chico que hace la música que le mola en todo momento.

¿En qué consiste este nuevo álbum?

Es un homenaje a esta última etapa de mi vida, en la que ha habido tantos cambios... Desde la pandemia en la aldea a mi mudanza a otra ciudad. Además, han ido yendo y viniendo un montón de personas en mi vida, he sufrido los cambios tanto físicos como mentales y ahora estoy en una nueva fase. Quería rendirle un homenaje a mis chavales de Murcia, a mi entorno de allí. El disco se define como el fin de una etapa complicada.

¿Por qué Complicao?

Considero que no soy una persona difícil de tratar; al contrario. Bajo mi punto de vista, soy humilde e incluso verme enfadado es muy difícil, pero a veces creo que es complicado entender mi manera de hacer las cosas y de llevar según qué temas. Quizás difiere mucho de cómo lo llevan otras personas y puedo desesperar a más de uno... Complicao es como soy yo.

¿Cómo van surgiendo las colaboraciones con los que llaman la Nueva Ola?

Son colaboraciones que surgen de manera orgánica. No hay ninguna que haya sido por burocracia, mediante papeles, intermediarios… Todas las que he hecho han sido porque han surgido al irme a tomar cañas. Son amigos míos. Estoy muy contento.

Tiene una colaboración con Belén Aguilera, por ejemplo, que quizás se sale de su estilo…

Belén me pasó el tema y me comentó que le encajaba mi voz por ser un rapero suave y tranquilo. Respeto mucho la movida que hace Belén, es brutal. Así que estuve encantado de poder participar en ese tema.

En la canción En dos canta a la nostalgia y al desamor. ¿Es algo que preocupa a los jóvenes hoy en día? ¿Son parte de una generación triste con fotos felices?

Sí, estoy de acuerdo en eso de que somos una generación triste con fotos felices. Pero creo que la nostalgia, el desamor y el añorar a alguien es algo que siempre forma parte de la sociedad y de la música en general. Tú te metes en la lista de éxitos y todo el mundo, de una manera u otra, está cantando al amor y desamor. Creo que lo que varía es la manera de cantarlo, porque la forma de pensar y de ver la vida como sociedad cambia con el paso del tiempo.

A mí me gusta escribir de manera conceptual y, obviamente, una persona con 21 años como yo no vive el amor de la misma manera y con los mismos medios que mis padres. Para ellos era todo totalmente diferente: no tenían Internet, no tenían estas facilidades que tenemos nosotros.

En Tan vacío, la canción que tiene con Hens, se habla de esa sensación de vacío y de querer volver a cuando era un niño. ¿Era urgente hablar de esta sensación?

Sí, todo el mundo ha querido volver a ser un crío, pero cada etapa tiene lo suyo y hay que aprovecharla al máximo por lo que pueda surgir. Las cosas que hacías con equis edad no las puedes hacer con otras, pero al revés también pasa.

La canción la escribimos porque vivimos bastantes contaminados con todo esto de la industria, de los números, de compartir por interés, de compararte… A veces todo se vuelve demasiado superficial. Entonces enfoco la canción a que, cuando era pequeño –a pesar de ser un enano– las cosas que sentía y pensaba eran de verdad y tenían autenticidad. No había una capa por encima de nada ni se engañaba a nadie. Por eso me gusta hacer conciertos, porque me descontamino de la industria y de los números.

¿Qué cree que tiene este estilo de música para que enganche tanto a las nuevas generaciones?

Yo creo que nosotros no hemos inventado nada. Le hemos dado un lavado de cara al pop convencional que se hace en España. El pop en este país siempre ha tenido una gran importancia con grupos como El Canto del Loco, La Oreja de Van Gogh, Despistaos… Y creo que, al final, yo hago lo mismo que pueden hacer esos grupos, pero llevado a mi rollo, a mis influencias y a mi forma de ver la música. Creo que coincidimos. Al final, ellos calaban muy bien porque hablaban de las cosas con las que se sentía identificada esa generación, y a nosotros con nuestras canciones nos pasa con la generación de ahora. No creo que hayamos inventado el fuego.

Hace tiempo comentaba que todo lo que escribía lo había vivido o lo pensaba al 100%. ¿Esto sigue sucediendo?

Sí, aunque la mirada puede variar. La gente puede pensar otras cosas porque yo, por ejemplo, hago canciones de desamor y hoy en día tengo pareja y estoy bien. Al final le escribo a esas sensaciones que tuve en el pasado y que ahora me siguen inspirando. Cuando uno está mal, escribe bien. Aunque no es necesario estar mal para escribir bien. Creo que se puede escribir bien acordándote y empatizando con ese sentimiento que tuviste hace tiempo.

¿Cómo ha vivido esta primera gira de su carrera ahora que justo se están volviendo a cancelar muchos conciertos?

No quiero entrar en polémicas sobre lo que me parecen las cancelaciones y esos cambios de fecha. En ningún momento voy a negar que existe una pandemia, pero sí considero que estamos entrando en un punto en el que ves los datos y sabes que hay que empezar a convivir con este virus. No estoy hablando por mí, sino por los técnicos de sonido, los managers, los dueños de las salas y de los bares, por todos esos establecimientos que están perdiendo pasta. Yo, de momento, solo puedo hacer todo lo posible por disfrutar cuando tengo la oportunidad de subirme a un escenario.