1. El primer libro que leí...

Infantiles, claro: Los Cinco, La Mano Negra... Pero en octavo de EGB cayó en mis manos «El señor de los anillos», que me abrió un mundo.

2. No acabé...

«Los Miserables», de Víctor Hugo. No pude con él.

3. Cambió mi vida leer...

Tanto como eso es mucho decir, pero me impactó «La fiesta del chivo», de Vargas Llosa, que mostraba una realidad muy distinta de la que conocíamos la gente de mi generación, educada en la democracia.

4. He regalado...

El último, las Memorias de Churchill. Es una personalidad que me interesa, con sus luces y sus sombras.

5. Fingí haber leído...

Nunca. ¿Para qué? Yo soy como soy, y no me gusta aparentar otra cosa.

6. El que presté y no me devolvieron.

Jamás presto libros, porque nunca te los devuelven. Prefiero regalarlos.

7. Calculo que el porcentaje de libros de mi biblioteca que todavía no he leído es...

Muy pocos. Yo soy de comprar y leer, comprar y leer. Los que que no he leído son los que tengo pendientes antes de comprar otros.

8. En la mesilla tengo...

«El laberinto de los espíritus», de Ruiz Zafón, que es el que estoy leyendo ahora mismo, y «Corazón tan blanco», de Javier Marías.

9. Llevo cuenta del número de libros de mi biblioteca...

No. Los guardo por aquí y por allá. Hoy en día es imposible crear una gran biblioteca, porque no hay espacio.

10. Un autor de la Región.

Jerónimo Tristante. Me divierte mucho. Lo descubrí con «1969», y desde entonces lo sigo.

11. E-book o papel.

Papel siempre. Lo he intentado con el e-book, pero no me gusta.

12. Los compro en...

El Corte Inglés y Diego Marín.

13. Subrayo y hago anotaciones.

Solo en los libros de ensayo, y siempre con lápiz. Por ejemplo, «LiderArte», de Eugenio Palomero, lo tengo anotadísimo.

14. He leído «El hombre unidimensional»

No.