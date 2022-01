El Centro de Arte Contemporáneo Párraga retoma este año su ciclo de exposiciones con dos muestras que recogen el trabajo de investigación artística de dos creadores murcianos consolidados, Eduardo Balanza y Ricardo Escavy. Mañana, jueves, 20 de enero, a las 20.30 horas, se inaugurarán sendas exposiciones, que quieren mostrar al espectador cómo disciplinas diferentes terminan afectándose mutuamente.

En ‘Metamorfosis’, Eduardo Balanza (Murcia, 1971) se propone desmontar la idea, que se ha admitido como cierta, de que la ciencia ocupa un espacio que está separado de la política y de la vida colectiva en general. Mediante un enfoque epistemológico basado en la investigación artística, este creativo invita a proyectar una mirada hacia el paisaje natural y cultural de la Región de Murcia, para ello sigue a la industria de la seda como un paradigma de los modos en que la asociación de muchas entidades, como los animales, las plantas, las tecnologías, los virus, las bacterias o las instituciones científicas, conviven e interactúan.

‘Metamorfosis’, comisariada por el arquitecto Miguel Mesa del Castillo, es una celebración de la naturaleza simbiótica del mundo, a través de la mirada de Balanza, y tiene una trayectoria en la que se superponen varias disciplinas como el vídeo, la instalación y la fotografía, mezclando en sus investigaciones arte, ciencia, tecnología y naturaleza.

Eduardo Balanza se formó entre La Habana y Nueva York en cine, artes visuales y diseño (entras otros, en el School of Visual Arts de Nueva York y New Parsons School of Design). Ha expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de Finlandia, en la galería Bethaninen Kunst Raum de Berlín y, dentro de nuestras fronteras, en el Macba de Barcelona, las galerías Nacho Valle de Valencia y Yusto Giner de Marbella, y la Sala Verónicas y La Conservera de Murcia. En el bienio 2017-19 disfrutó de la Beca Leonardo de investigación BBVA para desarrollar el instrumento B71, un órgano electroacústico movido por planchas de altavoces de contacto que se conecta a satélites meteorológicos.

Música y pintura

Por su parte, la investigación en torno a la pintura que propone Ricardo Escavy (Calasparra, 1979) en ‘Correspondencias en acto’ se centra en la relación perceptual que se realiza entre lo plástico y lo musical, por el amplio espectro de similitudes que existen entre ambos lenguajes. Esta muestra, que ocupará el Espacio 2 del Párraga hasta el 3 de marzo, explica cómo una imagen mental reproduce esquemas de la música y de qué manera podemos visualizar una composición musical. El mensaje de ambas disciplinas llega al receptor a través de los sentidos de manera distinta, pero a partir de lo que evocan se pueden establecer relaciones y correspondencias.

En esta exposición una serie de lienzos de gran formato dialogan con obras realizadas en papel que van modulando diferentes composiciones. Distintos elementos gráficos que las conforman se comportan en su entorno como si de estímulos sonoros se tratase, que tras conjugarlos generan microcosmos casi cinestésicos, donde el ritmo, el tono y el espacio producen sensación de temporalidad, para llevar al espectador hacia una visión sonora de la obra.

Escavy vive y trabaja en Murcia, donde desarrolla un trabajo plástico de naturaleza geométrica. Licenciado en Bellas Artes en la Facultad de San Carlos de Valencia, ha realizado numerosas exposiciones, colectivas e individuales, desde el año 2001, destacando sus dos últimas muestras individuales en Artifact Gallery de Nueva York y Shiras Galería de Valencia, con las que sigue trabajando en la actualidad. Su obra se encuentra en colecciones privadas y públicas, como, por ejemplo, entre los fondos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.