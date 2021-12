1. Leí a escondidas...

«Un buen tío», sobre Francisco Camps, de Arcadi Espada. Por curiosidad, para saber más sobre el linchamiento de los políticos.

2. No acabé...

«La catedral del mar», de Idelfonso Falcones. Era un rollo, y muy larga.

3. Cambió mi vida leer...

Va a quedar muy cursi, pero diré «El Principito», de Saint-Exupéry.

4. He regalado...

«El tiempo entre costuras», de María Dueñas, y la «Historia de España», de Pérez-Reverte.

5. Fingí haber leído...

«Cien años de soledad», de García Márquez.

6. El que presté y no me devolvieron.

Uno sobre Juan Pablo II, que dejé a mi abuela. Ella guarda todo lo mío, colecciona hasta mis fotos.

7. Calculo que el porcentaje de libros de mi biblioteca que todavía no he leído es...

El 80%.

8. En la mesilla tengo...

Uno que me regaló la directora de la Red de Bibliotecas: «El color del silencio», de Elia Barceló. Y estoy echando un ojo a los que concursan en el Premio Mandarache.

9. Llevo cuenta del número de libros de mi biblioteca...

No, pero venía entrando como poco uno al mes, seleccionado del Círculo de Lectores.

10. Un autor de la Región.

María Dueñas. Me encanta como escritora, así como por su personalidad. Y María Teresa Cervantes, una gran señora.

11. Ebook o papel.

Papel. No tengo ebook.

12. Los compro en...

Santos Ochoa, en la calle del Carmen, muy cerca de dondo vivo. Es difícil entrar y no comprar algún libro, pues la librería está muy bien montada.

13. Subrayo y hago anotaciones.

No. Me sorprende cuando me prestan alguno y me viene con frases subrayadas.

14. He leído «El hombre unidimensional»

No.