Los británicos Bastille cierran la primera tanda de confirmaciones diarias del Warm Up 2022, festival por el que pasarán también grupos como Digitalism, Izal, Miles Kane o Rigoberta Bandini. El cuarteto londinense pasa por ser uno de los grupos con los directos "más espectaculares de la escena internacional, y actuarán en La Fica entre el 29 y el 30 de abril", señala la organización en una nota de prensa.

Bastille se ha convertido en uno de los fenómenos del pop alternativo del momento tras irrumpir en el año 2013 con su sonado Bad blood y hacer temblar las listas de éxitos en 2016 con su segundo álbum de estudio, Wild world. Desde 2010, la formación capitaneado por Dan Smith -quien compone y produce todo el material- ha ido creciendo en popularidad, gracias a temas como Pompeii, Quarter past midnight y Happier, por no hablar de su último álbum Doom days y varios sencillos en 2021 como son Give me the future y No bad days.

"Como reflejo de su popularidad, han sido elegidos como cabeza de cartel de los principales festivales del mundo, han llenado cientos de estadios y han hecho bailar y disfrutar con sus temas a medio planeta -apuntan desde el Warm Up-, y por este motivo, su concierto en Murcia promete ser de lo más especial".

Junto a Bastille y los ya citados -Digitalism, Izal, Miles Kane o Rigoberta Bandini-, el cartel lo completan Fangoria, Lori Meyers, Georgia, Sen Senra, Ginebras, Confeti de Odio y La La Love You, aunque el festival avisa de que seguirá "anunciando novedades durante los próximos meses". "Como no podía ser de otro modo -añaden-, será un cartel repleto de bandas nacionales e internacionales que promete un festival cargado de magia para que el recinto de La Fica vuelva a sonar como el público añora desde mayo de 2019".

Abonos generales y VIP disponibles

Los abonos generales y VIP para el Warm Up 2022 siguen a la venta desde 55 euros hasta esta noche a las 23.59 horas, cuando cambiarán su precio, y se pueden conseguir a través de warmupfestival.es/abonos/ o en Entradas.com.

Además, los abonos adquiridos en las ediciones que no se pudieron llevar a cabo (2020 y 2021) son válidos automáticamente sin necesidad de realizar ningún tipo de gestión. Todo aquel que disponga de su abono de las ediciones nombradas anteriormente y desee realizar la devolución, podrá hacerlo a través de un formulario que recibirá por correo electrónico a partir de hoy, lunes 29 de noviembre.