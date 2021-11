El actor y formador de Mazarrón Diego Jiménez cerrará el año con la función '¿Quién quiere ju(z)gar conmigo?' el próximo 11 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Teatro Bernal de El Palmar.

Una apuesta escénica original y diferente que surge de la necesidad del propio autor de comunicar, desde la emoción y en primera persona, la teoría y la “práctica” de todo lo aprendido después de “desaprender” primero. Donde, se abordan temas como el bullying, los conflictos familiares, la educación, la tolerancia y respeto a la condición sexual, los complejos, la autoestima y la superación.

Desde un formato unipersonal, el protagonista, que se representa a sí mismo, desde la reflexión a la emoción o la carcajada, comparte sus experiencias y emociones a modo de terapia abierta al público. Haciendo de lo particular la generalidad y consiguiendo que el espectador se vea reflejado e identificado.

"No se trata de una obra de teatro al uso, aunque sí lo es su formato. Tampoco es simplemente un monólogo, aunque sólo hay un protagonista. Ni siquiera es una conferencia motivacional… No es nada de eso y, a la vez, es todo junto. Se trata de un “striptease” emocional arriesgado y generoso, difícil de etiquetar, pero fácil de experimentar, sólo apto para quienes no teman dejarse llevar por las emociones", explica.

Un espectáculo que ya han disfrutado más de 4.000 personas, dentro y fuera de la Región de Murcia, y galardonado con el “Premio a la Imnovación y el Desarrollo Profesional” por el acercamiento de las herramientas para la gestión de las emociones, a través de la AA.EE.