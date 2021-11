Coordinado por el Estudio Reanimarte, este festival consiste «en la ocupación ocasional y efímera de parte de estos comercios por una serie de artistas locales que, haciendo gala de su talento, transformarán los escaparates de estos locales con actuaciones en directo desde el interior». Así lo explican desde el citado organismo, cuya razón de ser es el impulso de las pymes, los autónomos y los emprendedores. La cuestión es que, en esta ocasión, delegarán en los cantautores Jesús Fictoria, Antonio Serrano y Lazarico; en el chelista Alberto Gómez y la pianista Yanira Carrillo; en los dúos formados por Alejandro Piqueras y Elisa, el flamenco fusión de Leonor Jiménez y Nuria Aparicio y la poesía musicada de Elena Paso Real y José Hernández, o en el rock de la banda The Rays On. También en las historias de La Cuentera Viajera, en la magia de Paula Artés y en el teatro de los titiriteros Mario Moya y Olga Solera. Por último, ‘Murcia en la vitrina’ también contará con las dotes para la danza neoclásica de Andrea M., Julia P. y Elena M.; el baile flamenco de Hortensia Laencina, y en el clasicismo de Ana Amorós, así como en la poesía de Pedro Terual, María Martínez Azorín, Daniel Buendía, Algonso Gª V. & Cherry, Alberto Caride & Ginés Piñero y Harar.

En total, 24 espectáculos cuyo objetivo es –según explica el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad– «contribuir a revitalizar y dotar de actividad cultural al centro comercial de la ciudad, recordando que los comercios son agentes activos de nuestra vida cotidiana, donde no solo podemos comprar, sino también convivir y disfrutar de otro tipo de actividades enriquecedoras». Esta iniciativa, por cierto, se enmarca en el Plan de Apoyo al Comercio 2021 que las Cámaras de Comercio desarrollan con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Secretaría de Estado de Comercio.

Los detalles de esta segunda edición –la primera tuvo lugar en 2019– pueden consultarse en la página web www.murciaenlavitrina.com, pero, básicamente, el ciclo se estructura en bloques de cuatro actuaciones simultáneas de 30-40 minutos de duración cada una. Además, los espectáculos programados podrán ser disfrutados tanto por el aforo limitado de los locales con acceso al interior de la tienda como por los viandantes desde la vía pública, «convirtiendo los escaparates de los comercios participantes en inesperados núcleos emisores de cultura».

Jesús Fictoria. 11.00 horas, Woman (C/ Alejanro Séiquer, 3)

Alberto Gómez. 11.00 horas, Galería Chys (C/ Trapería, 11)

Olga Solera. 11.00 horas, Maribel Fernández (C/ Sociedad, 4)

Mario Moya. 11.00 horas, Estética La Sera (C/ Junterones, 5)

Alejandro Piqueras & Elisa. 12.00 horas, Hera (Plaza Julián Romea)

Pedro Teruel. 12.00 horas, Martínez y Cervantes (C/ Sociedad, 3)

María Martínez Azorín. 12.00 horas, Conie Zapatería (C/ Calderón de la Barca, 1)

Elena Paso Real + José Hernández. 12.00 horas, Vergel (C/ Azucaque, 3)

The Rays On. 13.00 horas, Pequeña Moma (C/ santa Clara, 8)

Andres M. Julia P. & Andrea M. 13.00 horas, Simona Blue (C/ Platería, 44)

La cuentera viajera. 13.00 horas, Coccole (C/ Sociedad, 6)

Daniel Buendía. 13.00 horas, CA BE (C/ Serrano Alcázar, 3)

Antonio Serrano. 18.00 horas, Momo (C/ Zarandona, 1)

Lazarico. 18.00 horas, Serrano Alcázar (C/ Jabonerías, 16)

Leonor Jiménez & Nuria Aparicio. 18.00 horas, Triggo (Plaza Julián Romea, 8)

Paula Artés. 18.00 horas, Pura Alma (C/ Sociedad, 2)

Alejandro Piqueras & Elisa. 19.00 horas, Tokio Store (C/ Platería, 48)

Alfonso Gª V. & Cherry. 19.00 horas, Teatro de Sueños (C/ Ángel Guirao, 7)

Hortensia laencina. 19.00 horas, Zacho (C/ Carlos III, 4)

Como una chota teatro. 19.00 horas, Tinezzova (C/ Sánchez Madrigal, 6)

Alberto Caride & Ginés Piñero. 20.00 horas, Busatsu (C/ Serrano Alcázar, 1)

Yanira Carrillo. 20.00 horas, Deleite & Bisuterapia (C/ Jabonerías, 10)

Harar. 20.00 horas, Wuaala (C/ Enrique Villar, 4)

Ana Amorós. 20.00 horas, Jara (C/ Carlos III, 4)