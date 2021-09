La cuarta edición de la Semana Internacional de las Letras ‘ExLibris’ de Murcia es ya una realidad. Desde las diez de la mañana de este lunes -hora a la que está previsto un primer coloquio online entre Rafael de Mendizábal y Pedro Rivera sobre ‘Literatura y Derecho’- y hasta el domingo por la tarde, la ciudad será testigo de un evento «sin precedentes»; probablemente, del mayor festival literario realizado hasta la fecha en la Región. Solo hoy hay programados 25 actos -entre charlas telemáticas, presentaciones en vivo y actividades de diversa índole-, pero esto es solo el comienzo; es más, aunque oficialmente el programa termine tras siete días de intensa ebullición cultural, hasta el 1 de octubre la agenda de ocio de la capital del Segura va a estar salpicada por los coletazos de ExLibris. Así que, en vista de lo que nos espera, hablamos con su director, Victorio Melgarejo, para conocer un poco mejor esta cita con las letras.

¿Todo listo ya para esta cuarta edición de ‘ExLibris’ de Murcia?

Pues sí. Han sido doce meses de muchísimo trabajo, pero ya estamos todos preparados para una semana intensa en torno a la literatura y la cultura.

Solo el lunes he contado 25 eventos entre presenciales y vía ‘streaming’... Hablamos de siete jornadas en la que prácticamente no habrá descanso.

Así es. Ese es el formato que desde la primera edición nos marcamos como objetivo: que la ciudad sea un hervidero de actos y encuentros culturales durante la semana ‘oficial’ (porque recordemos que también hay actos fuera de las fechas marcadas...). Este año serán doce actividades diarias en ‘streaming’ -con autores de más de veinte países- y contaremos con siete sedes presenciales: el Museo Arqueológico, el Mubam, la Fundación Mediterráneo, el Conjunto Monumental de San Juan De Dios, la Universidad de Murcia, el Moneo y el Centro Regional de Artesanía; en ellos también habrá cosas todos los días, incluso dos o tres por espacio y jornada en ocasiones. Y a esto hay que añadir las exposiciones, algún concierto, cine..., en fin, que tenemos para entretenernos.

En este sentido, dijo en la presentación que este es -en lo cualitativo y en lo cuantitativo- «el mayor evento de literatura en la historia de la Región de Murcia» y uno de los principales de España y de Europa. ¿No exageraba?

Pues, honestamente, creo que no. Además, no lo digo yo: ese dato nos lo han trasladado desde diferentes medios nacionales e, incluso, desde algunas de las más altas instituciones culturales del Estado. Y la realidad es que en lo nacional es muy difícil encontrar un evento literario con más de 160 actos y esta nómina de participantes, y en lo internacional ya estamos en contacto con los mejores festivales europeos para crear sinergías y hacer producciones conjuntas. Bueno, y desde el punto de vista regional también es algo que nos trasladan muchos autores y editoriales: en Murcia no se había visto nunca algo así. Y eso es algo que nos enorgullece a todos porque nuestro objetivo era poner a la Región en el mapa mundial de la literatura, y créeme si te digo que lo estamos consiguiendo.

Los números, desde luego, son para detenerse un momento a pensar... Lo decía antes: unos 300 invitados de una veintena de nacionalidades. ¿Cómo es gestionar un programa así?

Difícil. Pero bueno, hay que hacerlo por fases. Primero tienes que ser capaz de generar el programa y articular los compromisos de autores, estar al habla con agencias editoriales y con todos los sectores implicados... Y más tarde toca protocolo y comunicación, informática y desarrolladores web... Por último, cuando estamos ya inmersos en la semana, sobre todo es cuestión de una buena coordinación: atención a escritores, chóferes, agencias de viajes, hoteles, técnicos de sonidos en las sedes... Pero la solución a todos los problemas siempre es tener un equipo competente y comprometido, y lo tenemos.

¿Qué nombres o actos destacaría del programa?

Para mí todos son geniales... ¡Es que por aquí está pasando lo más granado de las letras nacionales! Pero, fíjate, te diré que me resulta muy emotivo el homenaje que tenemos preparado este jueves para José María Álvarez; igual que las lecturas públicas de poemas de Francisco Brines y José Manuel Caballero Bonald en Los Soportales: todo el que quiera podrá acudir y recitar textos de estos dos insignes autores españoles, fallecidos recientemente. Y te diría más, pero lo suyo es que cada uno visite exlibrismurcia.es/2021/, consulte el programa y elija.

Pero de entre todos estos autores hay algunos que brillan con luz propia... ¿Qué supone para usted contar -aunque sea digitalmente- con todo un Príncipe de Asturias como Amin Maalouf?

Pues te puedes imaginar... Amin Maalouf es un auténtico referente de la cultura literaria y del pensamiento; un narrador extraordinario; un novelista, periodista y ensayista capital para entender la cultura y la literatura de los últimos cincuenta años. Me ha conmovido siempre su constante compromiso ético y social (sus libros nos hablan de mestizaje, de tolerancia, de integración, de respeto, de concordia y de paz), y sus textos nos recuerdan que el humanismo es esencial para la supervivencia de Occidente, y que es necesaria la universalización de los valores éticos. Hombres así, con esa autoridad moral, son imprescindibles.

¿Cómo será la entrega del galardón? ¿En qué consistirá su intervención del próximo viernes?

Participará en primer lugar en un coloquio con Sonia Madrid, vicerrectora de Estudios de la Universidad. Esta primera parte servirá para presentar su último libro, Nuestros inesperados hermanos (2020). Más tarde, en la ceremonia, recibirá el Premio Internacional de las Letras ExLibris 2021, que recogerá como depositario y en su nombre el rector de la UMU, José Luján. Amin Maalouf asistirá al acto de manera telemática y tendrá unas palabras para los presentes. Es un lujo para la ciudad tenerlo conectado para siempre a Murcia.

Los otros dos premios de esta edición son la prestigiosa editorial Taschen y la librería parisina Shakespeare and Company. En ambos casos, ExLibris contará durante esa gala con la presencia de sus directoras: Marlene Taschen y Sylvia Whitman. ¿Por qué ellas serán las receptoras del Premio Editorial y el dedicado al ‘Fomento de la Lectura’?

Taschen porque es un ejemplo de vocación. Benedikt Taschen, su fundador, repartía y vendía cómics con 12 años, a los 15 ya era independiente y a los 18 abrió su primera tienda. Hoy su marca tiene oficinas en las ciudades más importantes del mundo y se ha convertido en el sello de algunos de los mayores artistas de nuestro tiempo. Marlene, su hija y directora gerente del emporio cultural de Taschen, estará también en la ceremonia, sí, y te aseguro que está encantada con este premio.

¿Y Shakespeare and Co.?

Porque es algo más que una librería... Es un icono, un templo de la cultura en el mundo, uno de los lugares más visitados en París. Cumplió su primer centenario en 2019 y a lo largo de su historia ha sido punto de encuentro y de referencia para autores de la Generación Perdida como Ernest Hemingway, Ezra Pound, Scott Fitzgerald, Gertrude Stein y James Joyce, al que Sylvia Beach, su fundadora, le publicó Ulises en 1922. Por cierto, una curiosidad: se cuenta que la tienda cerró porque Sylvia se negó a venderle a un oficial nazi su última copia del Finnegans Wake (1939) de Joyce. George Whitman recuperó la librería tras la Segunda Guerra Mundial y en 1950 muchos escritores de la Generación Beat se alojaron allí. Hasta su muerte en 2011, él llevó el timón; responsabilidad que legó a su hija, Sylvia (cuyo nombre no es casual). Hoy ella mantiene el espíritu de su fundadora y el amor inmenso por los libros de su padre, y dirige, muy joven, la excelsa marca cultural que supone Shakespeare and Company. E igual que Marlene, te puedo decir que he hablado con Sylvia varias veces y está muy ilusionada e incluso sorprendida con este galardón.

Volviendo a la programación, serán cerca de veinte ciclos temáticos entre los que, por supuesto, destaca ‘Autores de éxito’, que incluye la presentación de los últimos trabajos de gente como Espido Freire, Paul Pen, Martín Casariego... Pero me decía que no van a ser meras firmas de libros.

ExLibris -como el Cosmopoética, en Córdoba; el Hay Festival, de Segovia, o el Ja, en Bilbao- es un festival de literatura que no se articula en torno a casetas y firmas de autores, como ocurre habitualmente en las ferias del libro. Este tipo de eventos pretenden ser generadores de contenido cultural. Quiero decir: hay coloquios, conciertos, exposiciones, mesas redondas, foros, reconocimientos, presentaciones, proyecciones... Los actos culturales no forman parte de una programación paralela, sino que son el eje, el núcleo del propio festival. Además, en esta edición todos los eventos son gratuitos.

En este sentido, este año se cumplen varias efemérides que no han querido pasar por alto...

Sí, este es un tema al que prestamos especial atención. Por ejemplo, para conmemorar el cincuenta aniversario del Nobel de Neruda hemos preparado un ciclo de encuentros y presentaciones con poetas de quince países latinoamericanos, mientras que los centenarios de Carmen Laforet, Patricia Highsmith y Dostoievsky los celebramos en la Filmoteca, donde hemos programando proyecciones de diez películas basadas en sus textos.

También se acordarán de Picasso con un exposición en el Almudí.

Es una antológica elaborada con fondos de la Fundación Bancaja, que posee una gran colección de textos valiosísimos (ediciones originales, casi únicas, y de principios del siglo XX en su mayoría ) que versan sobre el mundo del arte en general. La cuestión es que Picasso tuvo una especial implicación en este tipo de publicaciones como ilustrador y usando diferentes técnicas. Es un proyecto maravilloso porque se expondrán los libros originales en vitrinas acompañados de las ilustraciones enmarcadas. Será una de las exposiciones de referencia del año en Murcia.

Hemos hablado de cine, de arte..., pero también habrá música. O músicos, más bien, porque otro de los ciclos de ExLibris 2021 está pensado para destapar la faceta literaria de estos artistas.

La verdad es que el ciclo ‘Músicos con Libro’ nos ha dado muchas alegrías... Lo mantenemos desde la primera edición, y por él han pasado Christina Rosenvinge, Rozalén, Pablo Carbonell, Fran Perea, Andrés Suarez... Y el público siempre ha respondido muy bien. Este año tenemos de forma presencial a Eric Jiménez (de Los Planetas), Jesús Alonso, Igor Paskual, Jose M. Crivi, Jimmy Oklahoma, Aarön Sáez (Varry Brava), Lydia Martín y al grandísimo músico, comunicador y gestor cultural Ramón Gener. También un concierto del cantautor murciano Juan Carlos Lax.

Toda la programación está en la web, pero, para guiar al lector ante tamaña propuesta: ¿Algún otro ciclo al que haya que prestar particular atención?

Ciclos como ‘La España vaciada’, ‘Literatura infantil y juvenil’, ‘Leer y pensar’ o ‘Literatura y cine’ merecen sin duda la atención de todos. Aunque si tengo que destacar uno es el de ‘Autores murcianos’: es un placer y un privilegio que más de cincuenta autores de la Región presenten sus obras en ExLibris.