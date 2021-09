Tal y como recuerda Santiago Delgado en el dossier que dejará documentada esta muestra, el siglo XX fue el de «la emancipación» de la pintura. Nada sería lo mismo una vez los artistas entendieron que no había reglas; o que, si las había, no tenían por qué seguirlas. Solo a partir de ahí pudieron dar pinceladas con total libertad (si es que eso es posible). Y no es que antes no lo hicieran, pero la cabeza pesaba demasiado... Así, desde que el impresionismo hizo su aparición y se consolidó como un movimiento a tener en cuenta, las formas dejaron de importar; ahora primaba la emoción, el momento (llámele luz, llámele como quiera). La expresividad. Porque si algo une a la selecta nómina de artistas que desde ayer pueblan los paneles de la Sala Alta del Real Casino de Murcia es eso: la expresividad sin límites.

Hablamos de Joan Miró, Antonio Tàpies, Antoni Clavé, Manuel Valdés, Jaume Plensa, Fernando Zóbel, José María Sicilia y Luis Feito, entre otros; de figuras capitales de la historia del arte español, de las firmas que protagonizan una de las muestras de mayor entidad en lo que va de año en la Región: Una mirada a lo contemporáneo. Expresionismo abstracto, pop art, arte cinético, figurativo... Infinidad de estilos se dan cita (y mezclan) en una exposición que llega a la capital del Segura de la mano de la galería malagueña Ojos del Barroco, del afanado coleccionista Juan Antonio Ramírez. De hecho es él mismo quien ejerce de comisario en su empeño de compartir su pasión más allá de los límites de su pequeño espacio en la Costa del Sol. «Hemos tenido la suerte de que se haya fijado en Murcia», señala a este respecto el pintor Álvaro Peña, único murciano con representación –un par de obras– en la muestra.

Y es que Una mirada a lo contemporáneo no solo pretende acercar al público piezas de los grandes, sino mostrar que junto a ellos pueden convivir gente como Peña, como Mila Lozano, Nuria Esteban, Marisol Navajo, Zinnia Clavo, Plácido Romero, Charo Carrera, Guadalupe Masa, Mar Aragón, Victoria Sorell, Chapatte y Leyva, Jesús Conde Ayala, Luca Ravassio, Poloski, Dominica Sánchez y Ana Schimidt; artistas consagrados pero, quizá, sin ese aura de ‘maestros’ que sí tienen Miró, Tàpies y compañía, u otros (también ‘presentes’ en la exposición) como Palazuelo, Eusebio Sempere, Rafael Canogar, Guinovart, Miquel Barceló y Antonio Saura.

«Es que para mí es prioritario que cualquier persona que entre en un espacio artístico se divierta; es una premisa básica en todas mis exposiciones, y por eso apuesto por la diversidad», señala Ramírez, quien cree además que «en los últimos tiempos el arte contemporáneo está cogiendo un auge importante». El galerista y comisario dice que se aprecia en su mayor comercialización, algo que achaca «a esa necesidad que tenemos los humanos de nutrir nuestra alma y buscar la belleza en cualquiera de los órdenes que se nos presente». Y esta exposición, sin duda, es un buen incentivo para ello. Por suerte, hasta el 9 de octubre podrá visitarse en el Real Casino de Murcia en horario de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Algunas imágenes de la inauguración de

‘Una mirada a lo contemporáneo’, celebrada este

viernes en el Real Casino. F