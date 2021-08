El atardecer ha sido el momento elegido para mostrar los encantos que el centro histórico de Puerto Lumbreras guarda. Su Oficina de Turismo ha organizado para el día de mañana un ruta urbana guiada por las calles del municipio lumbrerense con la que poder conocer de primera mano los lugares más emblemáticos y reconocibles del conocido por algunos como el último pueblo de la Región.

La actividad, de aproximadamente un kilómetro y medio de recorrido, comienza en la Fuente de los Caños, un histórico punto de abastecimiento del vecindario y de encrucijada de los caminos del ganado. Tras cruzar la Calle San Francisco se adentrará en el Pasaje de la Reina, donde se encuentran el tradicional lavadero público. Atravesando el Pasaje de la Reina de las Fiestas, vuelve sobre sus pasos para visitar la Iglesia barroca de Nuestra Señora del Rosario, que acoge a la Patrona de Puerto Lumbreras.

Siguiendo esta misma calle, se gira a la derecha por la Calle García Caballero hasta llegar a la Casa de los Duendes, vivienda del s. XIX restaurada en 2010 como Centro Cultural, y acto seguido se asciende hasta la Calle Sierpes, desde donde se invita a continuar el paseo con la visita al Conjunto Patrimonial y Turístico Medina Nogalte. Esta ruta a pie por el casco histórico de Puerto Lumbreras concluye en el entorno de las Casas Cueva.

Agenda

HOY

Cultura - Mares de papel

EI Foro Almazarrock y concierto clausura del encuentro. Será un foro abierto donde se pondrá en común la situación actual de la cultura musical y qué se puede hacer para mejorarla.

Cuándo: 11.00.

Dónde: Hotel La Cumbre, Mazarrón.

Cuánto: Gratuito.

Música - Aitana

Actuación de Aitana en el ciclo de conciertos de verano Murcia ON 2021. La cantante y compositora se encuentra promocionando su último y exitoso trabajo ‘11 Razones’ y aprovechará la ocasión para presentar su nueva canción, ‘Aunque no sea contigo’, un dúo con Evaluna.

Cuándo: 21.30.

Dónde: Plaza de Toros de Murcia.

Cuánto: 36,50 € / 42 €.

Música - Generation Queen

Generation Queen llega al programa cultural Noches de Sal desde Italia para sorprender con una particular forma de entender el concepto de la mítica banda. Un espectáculo internacional que refleja cómo eran los conciertos de Queen sobre un escenario.

Cuándo: Apertura de puertas - 21.30 / Hora de comienzo - 22.30.

Dónde: Auditorio Parque Torres, Cartagena.

Cuánto: 15 €.

Música - Bonnie Tyler

Actuación de la cantante Gaynor Hopkins, más conocida como Bonnie Tyler, autora de Total Eclipse of the Heart o Holding Out for a Hero, temas que ya son tan icónicos como la artista, un símbolo de la música de los años 80.

Cuándo: 21.00.

Dónde: Polideportivo Municipal de Los Alcázares.

Cuánto: Desde 25 €.

MAÑANA

Turismo - Ruta urbana Puerto Lumbreras

Ruta urbana a pie por el casco histórico de Puerto Lumbreras, donde podrás conocer parte de la historia de este pueblo, así como sus lugares más emblemáticos. La visita comienza en la ‘Casa de los Duendes’, donde se visita el ‘Museo de Grafología Augusto Vells’, continúa por la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, ‘El caño’, subida por la ‘Cuesta de la Pava’ hasta llegar a las ‘Casas Cueva’.

Cuándo: 20.00.

Dónde: Centro histórico de Puerto Lumbreras.

Cuánto: 4 €.

Musical familiar - a bella durmiente

El musical para toda la familia ‘La maravillosa historia de la Bella Durmiente’ llega al programa cultural Noches de Sal. Un gran musical para toda la familia donde las princesas no quieren ser princesas, las Brujas no son tan malas ni los príncipes tan románticos. Un viaje lleno de aventuras, magia y números musicales.

Cuándo: 21.30.

Dónde: Auditorio Parque Torres, Cartagena.

Cuánto: 5 €.

Cultura - Sombras Chinas

Espectáculo de sombras chinas ‘No toquen mis manos’, enmarcado en el VI Festival Emergente de Teatro de Águilas, en el que las sombras chinas se encuentran con el cine mudo, el títere, el cómic y la música para crear una colección de historias llenas de gracia que fascinarán a todo tipo de público.

Cuándo: 21.30.

Dónde: Plaza Antonio Cortijos, Águilas.

Cuánto: Gratuito.

Lunes

Historia - Legión Cóndor

Descubre cómo se protegieron civiles y militares en los refugios antiaéreos y cómo se defendieron con la artillería y carros de combate ambos bandos durante la Guerra Civil española, en esta visita guiada ‘Cartagena bajo la Legión Cóndor’.

Cuándo: 11.00.

Dónde: Museo Militar de Artillería, Cartagena.

Cuánto: 10 € / 13€.

Historia - Torre Alfonsina

Visita guiada a la Torre Alfonsina, el punto más alto de la ciudad de Lorca, que encierra entre sus muros, curiosidades y anécdotas de quienes la habitaron.