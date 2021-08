El Warm Up - Estrella de Levante ha anunciado este viernes el aplazamiento definitivo de su próxima edición a 2022. Previsto para el segundo fin de semana de octubre (tras ser reprogramado meses atrás por culpa de la pandemia), finalmente el festival murciano tampoco podrá celebrarse este año, pero ya tiene fechas para el siguiente: 6 y 7 de mayo. Si nada lo impide, ese fin de semana La Fica volverá a abrir sus puertas al encuentro indie de referencia en la Región tras más de mil días ausente por culpa de la pandemia.

"Ese es el horizonte optimista e ilusionante con el que trabaja la organización del festival. El del regreso de las grandes citas con la música, que permitirá que más de 40 artistas de todos los estilos y procedencias y más de 25.000 asistentes diarios inunden de música y alegría Murcia los días 6 y 7 de mayo", señala la organización en el comunicado de prensa. Eso sí, aseguran que hay más. "Porque 2021 no será el año del regreso de los grandes festivales, pero tampoco será un año en balde para nosotros...". De hecho, está previsto que el próximo lunes se presenten los Warm Up Days, un evento del que, de momento, no se conocen más detalles.

Los abonos de 2020 y 2021 servirán para 2022

Por otro laod, la organización de Warm Up ha instado de nuevo a los compradores de abonos de 2020 y 2021 a dar su apoyo al sector y a conservar sus entradas para las nuevas fechas (6 y 7 de mayo de 2022), ya que los tickets pasarán a ser válidos de manera automática. Aún así, quien prefiera devolverlo, podrá hacerlo nada más se anuncien los primeros nombres de la próxima edición, algo que ocurrirá a lo largo del mes de octubre.