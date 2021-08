Mi mascota es un cerdo enano que me regalaron hace tiempo. Está acostumbrado a vivir conmigo y no me da grandes problemas, pero es muy inteligente y no hay puerta que se le resista. Además, lo destroza todo ¿Cómo puedo educarle?

No existe animal más inteligente que un cerdo. Posee un lenguaje propio con más de 20 gruñidos distintos, además, tiene la inteligencia de un niño, una memoria infinita y una gran habilidad para abrir las puertas ¿Se puede pedir más? Pues sí, porque en su caso, además, son muy fuertes, sensibles y cariñosos. Por eso, para enseñarle debes usar la paciencia y la inteligencia. Los cerdos aprenden fácilmente. Usa los mismos mecanismos que usarías con un perro. Si no quieres que haga algo corrígele con un ‘no’ seco y rotundo. Por el contrario, cuando quieras potenciar un comportamiento, prémiaselo. Muy importante es ser constante. No le digas que hoy no haga algo y mañana se lo dejes hacer porque, actuando así, romperás todo su esquema de aprendizaje. Educar a un animal es una aventura apasionante si se hace bien.