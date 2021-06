La Mar de Cine –el apartado fílmico de La Mar de Músicas– se convertirá durante la próxima edición del festival en un cine de verano. Será en el patio del antiguo CIM y bajo la dirección del equipo organizador del FICC, que ha organizado la proyección de cuatro películas representativas de una nueva generación de realizadores patrios (en el marco del ‘Especial España’): Ojos negros (11 de julio), La reina de los lagartos (12 de julio), El arte de volver (13 de julio) y The mystery of the Pink Flamingo (14 de julio).

La programación fue presentada ayer por el concejal del área de Cultura, David Martínez Noguera, y el presidente del Festival Internacional de Cine de Cartagena, Nacho Ros, que desvelaron que se ha diseñado para la ocasión un espacio preparado para acoger a 160 personas (con entradas numeradas y nominativas) con una pantalla de siete por cuatro metros. Todas las películas comenzarán a las 22.00 horas y por vez primera se va cobrar una pequeña entrada de 2 euros.

«En esta programación contaremos con realizadores que no responden al modelo canónico de hacer cine, que ruedan en super-8 y mezclan el surrealismo absurdo con lo cotidiano, como es el caso de La Reina de los Lagartos; cineastas que crean documentales lúcidos, extravagantes y tan llenos de color como The mystery of the Pink Flamingo; jóvenes directoras que demuestran en Ojos negros que, con pocos años y mucho talento, se pueden contar historias con frescura y pasión; directores de cortometrajes que dan el salto al largo con una película, El arte de volver, que permite a muchos jóvenes identificarse con la desubicación que siente su protagonista al volver a España tras pasar un tiempo en el extranjero», añadió Ros.