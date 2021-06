Second vuelve a casa. La banda comandada por Sean Frutos es elemento indispensable en casi cualquier festival o ciclo de conciertos que se precie dentro de nuestras fronteras regionales; ellos son, en cierto modo (y por derecho propio), los anfitriones de este tipo de encuentros, y como tal ejercerán hoy (22.00 horas, entradas agotadas) sobre las tablas del escenario de Las Noches del Malecón.

Los murcianos, que como la inmensa mayoría de las bandas del país vio paralizada su actividad por culpa de la covid, han ido brindando bolos siempre y cuando (y donde) la pandemia lo ha permitido; shows electroacústicos con gran presencia de los últimos temas del grupo –en especial de su último disco, Anillos y raíces (2018)–, pero también con momentos para tirar de nostalgia e himnos de la factoría Second. Algo similar le espera al público que desde las ocho de la tarde (hora para la apertura de puertas) se acerque al recinto levantando en los jardines del río Segura, solo que con una salvedad: como bien saben sus numerosos fans, las actuaciones de Frutos y compañía en Murcia son siempre especiales.

No obstante, un tema que seguro se cuela en el set list es Tu canción de despedida, último sencillo del grupo, publicado tres meses atrás. Según han confesado en alguna entrevista, los miembros de Second han aprovechado el parón para componer, y aunque no hay nuevo disco a la vista, la banda se mantiene activa, en producción y esperando acontecimientos. Por lo pronto, el año que viene cumplen 25 años de carrera.