¿Cómo surgió la idea de hacer una película tan loca como Iron Sky?

Iron Sky (2012) nació en una sauna, cuando estaba trabajando en mi primera película, Star Wreck: In the Prikinning (2005). Empezó siendo una broma, pero había algo muy emocionante en el concepto que nos hizo querer profundizar en la idea. Honestamente, nunca imaginamos que semejante cosa terminaría materializándose, pero cuando conocimos al productor Tero Kaukomaa, la cosa comenzó a tomar forma porque él también se enamoró de esa idea original.

Tengo entendido que un pellizco bastante importante del presupuesto de la película se consiguió gracias al crowdfunding.

Sí, el crowdfunding jugó un papel muy importante, aunque porcentualmente el dinero recaudado -en torno al millón de euros- no fue lo más importante en la puesta en marcha de la primera película. Una buena campaña de comunicación hizo que el nombre de Iron Sky se conociera en todo el mundo gracias a los medios y que finalmente también llegara a oídos de las instituciones de financiación de películas más tradicionales, que al final terminaron convenciéndose de que no estábamos de broma y que estábamos dispuestos a hacerla

Aún así, Iron Sky es una película con un presupuesto moderadamente bajo (aunque creo que es bastante alto para la media en Finlandia). ¿Cómo lograste que el filme brillara como un blockbuster de Hollywood?

Es cierto que el presupuesto fue bastante alto a escala finlandesa (creo que es la segunda o tercera película más cara jamás realizada aquí), pero a nivel internacional, obviamente tenía unos recursos económicos limitados. La clave para hacer que la saga de Iron Sky se vendiera como un éxito de taquilla fueron los increíbles efectos especiales que produjimos con el liderazgo de Samuli Torssonen, uno de los productores. Además, también hicimos con la primera película un lanzamiento en redes bastante ingenioso de por donde iban a ir los tiros y que provocó un revuelo bastante importante en torno al lanzamiento.

Creo que trabajar con CGI tiene mala reputación entre los actores, en tanto que solo tienen una pantalla verde detrás y pocas referencias a las que agarrarse a la hora de actuar. ¿Fue así durante el rodaje de la saga Iron Sky?

Es cierto que eso ha ocurrido algunas veces, pero la verdad es que no fue mi caso. Durante el rodaje de las películas de Iron Sky -y en otras que he hecho con CGI- la verdad es que esto nunca fue un problema, entre otras cosas porque es como actuar en el escenario de un teatro donde a menudo el diseño de producción a su alrededor es escaso. Nosotros hicimos mas o menos lo mismo: únicamente construimos lo que era absolutamente esencial, cosas que los actores tocaban. Es posible que en estos casos los actores necesiten alguna que otra indicación adicional -sobre todo si no han trabajado antes con CGI-, pero muy pronto se suelen acostumbran al mecanismo de rodaje.

¿Cómo lograste que un actor tan respetado como Udo Kier participara en la película?

Conocí a Udo Kier viéndolo en infinidad de roles increíbles y sabía que tenía que haber un papel para él en la película. Después de producir el guion, se lo enviamos a través de su agente, pero no supimos nada de él en mucho tiempo. Entonces, de repente, decidió llamarme y preguntarme si yo era una persona real, y si este guion iba en serio o sólo era una broma. Yo le dije que sí, que íbamos adelante y que estábamos decididos a rodarla. Me dijo que nunca había interpretado a un führer en la Luna y que no pensaba perder la oportunidad, y afortunadamente se sumó al proyecto.

¿Esperabas un impacto tan alto de la película? ¿Por qué crees que el público disfrutó tanto?

La verdad es que nadie esperaba que la saga Iron Sky se convirtiera en algo tan grande e influyente como para que fuera el punto de partida de tantas carreras profesionales y una cinta que todavía hoy se sigue disfrutando en todo el mundo. Puede que el secreto se encuentre en las imágenes, que yo creo que están aguantando muy bien el paso del tiempo, y en la historia, claro, que incluso hoy todavía sigue sonando a algo ‘auténtico’. Quiero decir, Sarah Palin no se convirtió en presidenta de los Estados Unidos, pero a cambio tuvimos a Donald Trump. Durante esta época seguimos con horror y asombro como tantas cosas que predijimos en la película se estaban haciendo realidad.

¿Tiene sentido que cuando vea la saga Iron Sky se me venga a la cabeza George Lucas, John Carpenter o Sam Rimi?

Todo el sentido del mundo. Yo además añadiría a esa mezcla a Peter Jackson. Definitivamente, todos fueron grandes influencias para mí.

Hemos visto a nazis en el lado oscuro de la luna y a Hitler a lomos de un dinosaurio. ¿Qué podemos esperar de Iron Sky. El arca (2021)?

Es diferente en muchos aspectos al resto de la saga. Aún así, una gran conspiración a nivel planetario continuará jugando un papel importante.

Hace unos meses supimos que ibas a dirigir el remake de Jeepers Creepers. ¿En qué momento se encuentra esa película?

Ya hemos terminado de rodar Jeepers Creepers: Reborn y actualmente se encuentra en postproducción. Se estrenará a finales de este año.

¿Qué nos puedes adelantar de esta nueva versión de Jeepres Creepers?

Poca cosa, la verdad, no puedo hablar demasiado sobre esta película. No obstante, sí que diré que será una nueva versión que llevará la franquicia al nuevo siglo y que volveremos a los elementos que hicieron de la cinta original una película tan asombrosa.