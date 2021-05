El Big Up! anunció hace unas semanas la suspensión definitiva de la edición 2020 –que se venía aplazando a merced de la pandemia–, pero la organización del festival no piensa estarse quieta. Así, para esta misma tarde (19.00 horas), ha organizado en su canal de Twitch un encuentro con Sean Frutos y Rafa Val, vocalistas de Second y Viva Suecia, respectivamente. El músico y periodista Jam Albarracín será el encargado de conversar con ambos en lo que han bautizado como ‘Píldoras Big Up!’.