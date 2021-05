Con un montaje fresco que supone una revisión más moderna y enérgica de los temas que todos conocemos, y llevados por una voz que resuena en las mismas frecuencias que la de la icónica Ana Torroja, Barco a Venus, banda tributo a Mecano, llega este fin de semana a Molina para desgranar en directo sobre el escenario del Teatro Villa -y en el más riguroso directo- un repertorio en el que tienen cabida los mejores temas del mítico grupo desde los ochenta a los noventa. Tanto los imprescindibles como Maquillaje, En tu fiesta me colé y Hoy no me puedo levantar, pasando por otros más reivindicativos como Mujer contra mujer, sin olvidar clásicos como Hijo de la luna o Me cuesta tanto olvidarte.

Además, la banda, formada por músicos de la Región y la Comunidad Valenciana, presenta una propuesta novedosa de los grandes éxitos de Mecano, lo cual hace que, junto con el carácter escénico del grupo, pueda ser un espectáculo disfrutado por personas de cualquier rango de edad y gusto musical.