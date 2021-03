El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha querido contribuir a llenar parte del vacío por la ausencia de pasos y procesiones en las calles durante los días de esta próxima Semana Santa con un concierto de música sacra que tendrá lugar hoy, Miércoles Santo, a las 20 horas, en la Basílica de la Vera Cruz. La formación Intensio, un conjunto fundado y dirigido por el director de orquesta Daniel Ros y formado por músicos y solistas la mayoría murcianos será la encargada de trasladar a los asistentes al concierto a la época barroca, con un repertorio de Vivaldi y Pergolesi.

¿En que consiste el concierto el concierto Stabat Mater?

Es un concierto muy especial para nosotros, ante todo agradecer al Ayuntamiento de Caravaca por haber confiado en nosotros. Es nuestro primer concierto como el grupo Intensio, y queríamos rendir un homenaje muy especial a todas las víctimas de la pandemia. Y pensamos en esta época tan especial como es Semana Santa y en un entorno como es la Basílica de la Vera Cruz que es magnifica para crear algo mágico.

El concierto se abrirá con la Sinfonía al Santo Sepulcro de Vivaldi.

No es muy conocida, pero pensamos que era una buena opción para abrir el concierto, como ese ánimo de luz para poner algo de esperanza a esta situación, para decir que estamos muy cerca de conseguirlo.

Después de esa entrada, llegará la obra de Pergolesi.

Después llegará en momento de Stabat Mater, que se divide en 12 números musicales. Toda la obra habla de una escena mítica, donde está la Virgen María al pie de Cristo Crucificado. El texto es muy antiguo, data del siglo XIII. Es un texto que ha sido musicalizado más de doscientas veces por grandes compositores de la historia. Y esta versión ha sido muy valorada por grandes compositores de la historia como, por ejemplo, Bach, Salieri, Mozart, o Wagner.

¿Cómo nace la formación Intensio?

Nace con el objetivo de interpretar y difundir el repertorio musical de cámara desde la época moderna hasta la actualidad. Hoy en día se está escribiendo mucha música para este tipo de formaciones. Para este concierto interpretamos un programa Barroco, y para este concierto seremos nueve músicos. Un quinteto de cuerda, más dos continuos y dos solistas invitados que están dando mucho de que hablar a nivel nacional, contaremos con Aurora Peña, que es soprano, viene de Valencia y está teniendo una trayectoria personal muy grande, y ya la estamos viendo en las grandes producciones, esta semana pasada actuó en el Teatro de la Zarzuela. También contaremos con el contratenor Pedro Pérez, que es de Totana. También estarán Antonio García Egea, Antimo Miravete Fernández, Zóar Mellado Ruiz, Claudia Pérez Albuixech y Marina López Manzanera.

Además es director de orquesta y está como director asistente de la Sinfónica de la Región de Murcia.

La verdad es que es un privilegio poder trabajar en la Sinfónica de la Región. He comentado muchas veces con la directora Virginia Martínez, que una vez, cuando era pequeño, fue la orquesta a mi pueblo, al Jimenado de Torre Pacheco, fue la primera vez que escuche a una orquesta de cuerda en directo y me impactó muchísimo. Después, cuando salieron las pruebas, me presenté y tuve la suerte de conseguir una plaza, es como un sueño hecho realidad, el poder estar trabajando mano a mano con este equipo de profesionales y con esta gran institución que tenemos en la Región de Murcia.