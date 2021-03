La Clarence Bekker Band lanzaba Changes, su álbum debut, el 9 de marzo del año pasado, y tenía previsto presentarlo en el Murcia Jazz Festival, pero cuando estaba de camino a la capital del Segura llegó el cierre por la covid-19. Mañana volverá a intentarlo.

Bekker se ha movido y reinventado tantas veces que cuesta seguirle la pista y reconstruir su historia sin dejarse algo en el tintero. Nacido en Surinam en 1968, vivió en Holanda desde los seis años, convirtiéndose a los 18 en el integrante más joven de la legendaria banda Swinging Soul Machine. Su voz, ya entonces, era un impresionante chorro que nada tenía que envidiar a los grandes vocalistas del soul. La popularidad le llegó en los noventa, ya en solitario, escoltado por los productores belgas Phil Wilde, Peter Bauwens y Jean Paul de Coster. Conocido como CB Milton, coló su single Send me an angel en el top-10 de los Países Bajos en 1993, llegando a conquistar también el Reino Unido al año siguiente con It’s a loving thing y Hold On (If You Believe In Love). Pero el nuevo milenio trajo aires renovados a la vida de Clarence. Se trasladó a Barcelona, dejó atrás a CB Milton, y se perdió, para encontrarse a sí mismo, por las calles y plazas de la ciudad condal.

Clarence Bekker ha participado en diversos proyectos musicales. Primero con el colectivo internacional 08001, después con DJ Taito Tikaro –con quien lanzó el exitoso Shine on me–, y más tarde con el productor californiano Mark Johnson, a quien conoció casualmente cuando tocaba en las calles del Raval de Barcelona. Con él participó en 2009 en la formación del proyecto musical Playing for Change, que lograría colocar su álbum de debut, Songs around the World, entre los diez primeros puestos de la lista Billboard de Estados Unidos.

En la actualidad, Bekker vive un momento de madurez extrema. No hay palo que se le resista: moviéndose entre el soul y la música bailable, pasando por el funk, el rock y el reggae. Con un timbre de voz entre Marvin Gaye y Michael Kiwanuka, y envuelto en una energía instrumental que recuerda a Algiers, nadie puede quedar indiferente ante su magnetismo. La fuerza de grandes maestros del soul, del funk y del pop como James Brown, Prince, Whitney Houston o Michael Jackson está concentrada en su figura.