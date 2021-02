Café, servilleta y tinta son las herramientas con las que comienza todas sus obras. Algo inevitable, porque la inspiración llega cuando llega... En su caso, las musas despiertan durante el café de la tarde, sentado en una terraza; de ahí que él mismo denomine su estilo como coffismo. Francisco Javier Carpe Gómez (Murcia, 1998) es estudiante de último año de Bellas Artes en la Universidad de Murcia, aunque su nombre artístico es J. Carpe. Entre sus artistas de referencia se encuentran Maria Blanchard y Juan Gris, precursores del cubismo, un estilo base para su nueva exposición, Clue, que estará disponible en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Gran Vía hasta el 9 de marzo.

Su faceta artística no apareció de la nada. Pintar es una afición que cultiva desde que era tan solo un niño, y entre sus primeros referentes –aquellos que despertaron la chispa de lo artístico en él– se encuentran su abuelo carpintero y su padre, que también pintaba. «El arte siempre ha sido parte de mi familia», dice. Por eso, algo de lo que se arrepiente es de no haber podido cursar el Bachiller de Bellas Artes; en su lugar escogió el de Ciencias Sociales. «Yo tenía claro que quería ser artista, pero en el instituto al que iba no estaba esta opción», recuerda. No obstante, las aguas llegaron al cauce esperado cuando terminó la Secundaria y se matriculó en Bellas Artes. Algunos de sus compañeros llegaron algo más formados a la carrera al haber podido acceder a esa rama que a él se le escapó, pero esto no lo frenó en ningún momento.

Pese a ser un artista novel, esta no es su primera exposición individual. El año pasado se estrenó en solitario con Lo Intrínseco en La Terraza Verde de Murcia. Un poco más tarde, también en 2020, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia acogió la presentación de su colección Historias de Bar. Ahora vuelve con Clue, una exhibición innovadora de óleo sobre lienzo en la que, a través del estilo postcubista, realiza una reinterpretación de grandes obras de artistas de referencia.

Entre los cuadros que versiona podemos encontrar, por ejemplo, Judit y Holofernes, de Caravaggio, o Le suicidé, de Édouard Manet. Sin embargo, Carpe no realiza una reinterpretación simplista a través de su propio estilo, sino que trata de darle más profundidad a las obras que ha escogido. «Clue es como un juego; de ahí el título, que en inglés significa ‘pista’», señala. Y el objetivo principal del artista es despertar el interés del público para que profundice en las obras, se informen sobre el autor de la obra original y conozca sus cuadros de una manera más profunda.

La amargura del café que todas las tardes toma se ha filtrado hasta lo más profundo de su ser, fluye a través de él, e impregna la tinta de sus cuadros. Pese a los colores cálidos que se aprecian en Clue, parte de esa amargura parece envolver su actual propuesta: «La crueldad humana» es el epicentro de la exposición, según sus propias palabra. Algo sobrenatural debe envolver esta semilla que a tantos artistas ha inspirado... En el caso de Carpe, es la razón de ser de sus obras, el principio generador de todo lo que le inspira.