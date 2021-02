Vuelve la música en directo a Garaje Beat Club con Ayoho en ‘Frecuencia RM Bis’, el segundo ciclo de conciertos organizado por Murcia Live! y el ICA y en el que la participación de la banda cartagenera quedó pendiente por enfermedad de uno de los miembros del grupo. Se trata, de este modo, del primer concierto del año 2021 en sala, y el único programado en la actualidad –aunque sea para emitir por streaming– para los próximos meses.

Ayoho estaba entre las bandas seleccionadas para ‘Girando por Salas’, del Ministerio de Cultura, y tenían previsto un tour por toda España que tuvo que cancelarse por la pandemia. Pero, pese a la fatalidad, han podido sobreponerse, hacer algunos bolos, componer y experimentar nuevos sonidos, y en diciembre formaron parte de la delegación de Sounds From Spain –junto a Hogar y Andrés Suárez– en el ‘Fluvial, música y ciudad’, encuentro de la industria musical internacional digital que tuvo lugar en Valdivia, al sur de Chile, donde participaron por vía telemática.

Aprovechamos para hablar con su cantante, Fran Vicente, ahora que preparan nuevo disco. Saldrá en otoño, cantado enteramente en español, con algunas colaboraciones, y del que ofrecerán algún adelanto en el concierto de esta tarde en Garaje. Se podrá ver accediendo al canal de YouTube de Estrella de Levante o en la plataforma y web de GoMusic, así como en las ‘Living Apps’ de Movistar+.

Parece que, por fin, después de la cancelación de la gira GPS, del concierto inauguración del Nuevo Teatro Circo y de la suspensión de vuestra participación en ‘Frecuencia RM Bis’ por motivos de salud, Ayoho tocareis en la Región de Murcia. ¡Vaya concatenación de fatalidades! ¿Cómo andáis de moral?

Ha sido un año difícil para todos... Es verdad que hemos tenido mala suerte en este aspecto, pero estamos haciendo un discazo que nos tiene arribísima. Lo que perdemos por un lado, lo compensamos por otro. No paramos.

¿Superar el maldito bicho te da otra perspectiva de las cosas? ¿Cómo os habéis sobrepuesto a la pandemia?

¿Acaso nos hemos sobrepuesto ya? Bueno, supongo que unos más que otros... Somos conscientes de que todo es una mierda, de que ha muerto gente, de que hay personas sufriendo por muchos motivos... Ante esta perspectiva, solo nos queda dar y recibir todo el cariño que podamos y refugiarnos en la belleza de las pequeñas cosas, como un ensayo con tus amigos o la sonrisa de un ser querido.

¿El 2020 ha sido para Ayoho un annus horribilis o ha dejado hueco para el optimismo en algún momento?

Lo que te digo: hay momentos para todo. Nos ha servido para hacer un discazo que está a punto de nacer (depende de las extrañas circunstancias). Ha habido momentos de rabieta, de tristeza, pero también de decir: «Menudo ‘temarraco’ llevamos entre manos...». Ha sido un año de mirar al futuro con ilusión. Probablemente porque no había otra opción...

Ayoho consiguió estar entre las bandas seleccionadas para ‘Girando por Salas’, el programa del Ministerio de Cultura, y tenía previsto un tour con más de diez fechas por toda España que tuvo que cancelarse por la crisis sanitaria, pero en diciembre formasteis parte de la delegación de Sounds From Spain para participar en el festival ‘Fluvial, música y ciudad’, con transmisión desde la ciudad chilena de Valdivia. ¿Qué tal fue vuestra participación? ¿Planeando viaje a Chile para cuando se pueda?

Cinco años llamando a esa puerta [GPS] y se nos cierra, ¿verdad? Al menos, de momento... Cuando hablo de palos, hablo de esto. Pero, en fin, es cuestión de relativizar. Han surgido otras cosas, como lo de Chile, que fue un disparate. En cuanto se pueda nos montamos en un avión. Que contaran con nosotros fue maravilloso.

¿Cómo lleváis lo de los conciertos por streaming?

Pues mira, es más difícil calentarse. Cuando sales a una sala o a un festi y la gente te está viendo, te entran los calores y todo fluye de otra forma. Aquí tienes que cerrar los ojos e imaginártelo. Evidentemente, no es lo mismo. Pero menos es nada, claro.

En verano estuvisteis en el Live Mar Menor, un festival pequeño en Los Alcázares, con otras bandas cartageneras, compañeras de sello: Arde Bogotá y Nunatak. ¿Cómo recordáis ese ambiente de festival, de tocar ante el público?

Lo recordamos como algo muy lejano. Fue una noche guay. Primero, por el esfuerzo titánico de producción para llevar adelante un evento seguro de esas dimensiones. Fue tremendo. Después, compartir noche con Nunatak y con los ‘Bogoteiros’, como yo los llamo, siempre mola. Aparte de compañeros de gremio, son amigos.

En lo que respecta a la creación, la composición, parece que ha sido un tiempo muy fructífero para Ayoho. ¿Qué destacaríais?

Hemos llevado a cabo una búsqueda lenta, de más de un año, de canciones que nos encantan. Es que tienes que escuchar el disco cuando esté..., expresarlo con palabras es difícil.

De momento, parece que se han acabado los conciertos de baladas y momentos más íntimos. ¿Queréis mover los pies?

¡Sí! Queremos divertirnos. Y que la gente se divierta con nosotros, eso es lo esencial.

Lo que Arde fue una grabación que tuvo lugar durante el confinamiento, enviando un micrófono a Madrid y una tarjeta de audio al cantante para poder grabar la voz a distancia desde Cartagena, mediante el control remoto de su ordenador, y la producción en el estudio de casa. ¿Ha seguido siendo ese el modus operandi de vuestras grabaciones, o lo habéis corregido?

Hemos intentado que las grabaciones de voces fueran presenciales siempre que fuera posible. Cada vez que bajo a Cartagena aprovechamos para hacer varias sesiones de grabación.

Plug parece haber sido el punto de partida para vuestro adentramiento en la urban music. ¿Seguís con ese rumbo?

Todo lo que estamos haciendo es pop urbano. A veces hay más guitarra, a veces más samples, a veces más sintes... Fue un punto de inflexión, pero no lo estamos copiando.

Llegasteis a hacer una versión de Post Malone (Stay). ¿Cómo se os ocurrió?

Pues porque nos encantaba, claro. Porque siempre andaba cantándola, y dijimos: «¿Por qué no?». Quedó muy bien. Pero la movimos menos de lo que se merecía, creo yo... Animo a los lectores a que busquen ‘Ayoho – Stay’ en YouTube y se echen un lingotazo de lo que consideren. Van a pasar una buena tarde.

Lárguense fue la primera canción, compuesta para esta nueva etapa, en español. ¿Qué respuesta obtuvisteis? ¿Convencidos del todo de que fue una buena idea dar el paso al español?

No solo estoy convencido de que fue una buena idea, es que lamento profundamente que no ocurriera antes. De verdad, me siento comodísimo. Me he encontrado como letrista en mi idioma. ¿Sabes cuánto mola eso? ¡Hacer canciones es ahora mucho más divertido! Y Lárguense nos confirmó que la gente tenía muchas ganas de que diéramos ese paso. Fue recibida con muchísimo cariño.

¿El nuevo disco será enteramente en español? ¿Cómo está de avanzado? ¿Hay previstos nuevos adelantos para las próximas semanas? ¿Cuál es el plan?

Va a haber candela de aquí a verano. Y sí, va a ser enteramente en español. No hay vuelta atrás. Está muy avanzado. Y yo no puedo esperar más a que lo escuchéis.

¿Sigue Lalo al mando de la producción? ¿Hay pensadas colaboraciones?

Sí y sí. Varias. Y hasta aquí puedo leer.

Déjame escapar fue otro adelanto de los temas del nuevo disco, Mar de cristal. ¿De qué habláis en esa canción?

Hablamos de una necesidad de avanzar. De soltar lastre. En este caso, un ‘alguien’. Cuando te rodeas de gente que no está en tu vibra y te frena, mejor escaparse.

¿Estrenareis alguna canción en este concierto?

Sí. El nuevo single se estrenará en este concierto. Si queréis escucharlo, tendréis que entrar este viernes en la canal de YouTube de Estrella de Levante a las 20.00 horas. Vamos a gozarlo.