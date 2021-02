El cantante cubano Yotuel se reunió este jueves con partidos del Congreso de España e irá este viernes al Parlamento Europeo a defender su canción 'Patria y Vida', duramente criticada y censurada por el Gobierno de su país. "Hay una represión dura contra el arte cubano y su pueblo, nos quieren sumisos y callados", dijo a EFE con enfado al respecto.

"Voy a reunirme con los diferentes políticos para hacerles ver la situación, así como el maltrato que he vivido en mis carnes durante mucho tiempo. Si el Gobierno es capaz de hacer esto con artistas que están de cara al público, imagínate lo que le hará al pueblo que está mudo, que no puede quejarse, que las leyes no les acompañan; y yo necesito denunciar toda esta situación, que alguien nos oiga", señaló el exintegrante de Orishas.

La canción ha llegado a los oídos de muchos eurodiputados. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, publicó un mensaje de apoyo desde su cuenta de Twitter compartiendo el videoclip y afirmando: "Para que todo el mundo sea consciente de la realidad cubana", escribió.

En la cámara europea, Yotuel Romero participará en un foro en el que intervendrán el eurodiputado Leopoldo López Gil, la propia Dita Charanzová, Manuel Otero, que es miembro del Movimiento San Isidro de oposición al Gobierno cubano, y varios músicos de ese país.

"Los cubanos tenemos derecho a la vida. Con esta canción lo que hacemos es reivindicar el derecho a vivir. Y si al Gobierno de nuestro país no le parece bien es porque se están violando todos esos derechos fundamentales (…) Intentan humillar nuestra imagen, difamando noticias y dichos falsos para que el pueblo les crea y que nos culpe a nosotros de criminales", denunció.

El pasado 16 de febrero, cuando Romero y sus compatriotas Descember Bueno y Gente de Zona (junto a los artistas invitados Maykel Osorbo y El Funky) unieron sus voces para lanzar 'Patria y Vida', sospechaban que tendría repercusión, puesto que aboga por la dignidad y libertad del pueblo cubano, pero no tanta.

Nunca imaginaron que el Gobierno de su país la iba a condenar como lo ha hecho, que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, les iba a criticar en Twitter y que su tema acabaría siendo el más escuchado por los cubanos dentro y fuera de sus fronteras.

Ya el título es una declaración de intenciones en la que se contrapone la vieja consigna revolucionaria atribuida Fidel Castro de 'Patria o muerte' con el de 'Patria y Vida'.

"No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas/ ya no gritemos 'Patria o Muerte' sino 'Patria y Vida'/ y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos/ que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente/ quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es toda mi gente", reza parte de la letra.

Desde que se publicó, los medios de comunicación cubanos, y sobre todo los afines al Gobierno lanzaron insultos y críticas contra los autores de “Patria y Vida”, tildando la letra de "una agresión contra la seguridad nacional de Cuba".

"La canción ha conectado de nuevo con todos los cubanos con un mensaje de amor a la vida y de amor a la patria. La canción habla de pedir un cambio, de que se han acabado las mentiras, el silencio y las doctrinas, todo eso es lo el pueblo quería que se dijera hace mucho tiempo y no se ha dicho. Y nosotros lo hacemos desde el respeto, sin incitar a la violencia y sin agresividad", explicó el músico.

Y añadió que es por eso que se ha prohibido la canción: "Porque la gente se siente identificada con la letra y con el mensaje que mandamos, porque el pueblo ya se cansó de tanta censura". Por ello, sus autores se confiesan "orgullosos" de haber sacado adelante el tema.