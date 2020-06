MClan vuelve a los escenarios con una gira en verano

El grupo murciano MClan volverá a los escenarios este verano. 'Viva la vida' será la gira que se realizarán en acústico Ricardo Ruipérez y Carlos Tarque, quien además de cantar también tocará en algunos temas la guitarra. Este último ha anunciado esta iniciativa en el programa Planeta Spaniard, de Sara Mathius y Ángel Serrano, donde ha hecho un repaso tanto a los proyectos que se han quedado en el cajón por culpa del coronavirus como a las actuaciones que van a realizar próximamente.

MClan, después de realizar sendos proyectos en solitario Ruipérez y Tarque, tenían en su agenda la realización de un disco en directo para conmemorar el lanzamiento del disco 'Usar y tirar'. Ahora, para cubrir ese vacío y volver a tener contacto directo con sus seguidores, se van a lanzar de nuevo a la carretera. De momento no se han anunciado fechas ni sitios, pero a buen seguro que harán parada en Murcia. "Vamos a hacer un montón de conciertos en julio, agosto y septiembre por toda España. Serán con aforos limitados, con sillas cada dos metros, un poco extraño, pero al final podemos tocar. Es una gira donde hay un montón de grupos implicados y al menos podremos tocar en directo porque la gente está ávida de música. Espero que no me hagan cantar con mascarilla", ha dicho Tarque entre bromas, para añadir que "sí que es cierto que al menos vamos a tocar y vamos a ver a nuestro público, algo que ya es positivo". El cantante también ha anunciado que "pondré la voz y algunas veces también tocaré la guitarra".

Tarque, que en su primer trabajo en solitario, que estuvo producido por Carlos Raya, tocó la fibra sensible de los rockeros, considera en la misma entrevista que "el rock nunca va a morir. Nunca ha sido la música de moda, pero nunca va a morir. No paran de salir bandas, no creo que haya una despedida al rock porque cada vez llega a más gente por la tecnología que hay ahora", ha dicho el murciano.