Los británicos Miles Kane y Django Django cierran el cartel de Warm Up

El Warm Up - Estrella de Levante acaba de dar a conocer los artistas que cierran el line-up del festival. Tras unos meses de confirmaciones nacionales e internacionales para el festival, hoy llegan dos nuevos proyectos que ponen el broche de oro a su nueva edición: el del británico Miles Kane en solitario y el de sus compatriotas Django Django.

El primero lleva en activo desde los 18 y ha formado parte de bandas de la talla de The Little Flames, The Rascals o The Last Shadow Puppets, pero, sobre todo, ha ido forjando en estos 25 años una carrera en solitario que le ha consolidado como uno de los artistas más grandes dentro del género pop-rock británico. Tres son los álbumes que han visto la luz bajo el nombre de Miles Kane: Colour of the trap (2011), Don't forget who you are (2013) y Coup de Grâce (2018), todos ellos con con un sello de identidad caracterizado por lo arriesgado y renovador.

Sin embargo, desde la publicación de su último trabajo, escrito junto a Jamie T y Lana del Rey, Miles Kane no ha dejado de componer y sorprender al público. De hecho, recientemente presentó su nuevo single, Blame it on the summertime, con el que confirmaba está trabajando en un nuevo álbum como solista. ¿Sonarán nuevas canciones en el recinto de La Fica?

Por otro lado, Marble skies (2018) fue el último LP de los londinenses Django Django, un disco plagado de temas bailables y con una producción sobresaliente. Con solo tres álbumes de estudio de indie-rock progresivo, la formación se ha colocado entre las más queridas por público y crítica, por lo que su visita supone todo un acontecimiento para sus muchos fans en España.

Se trata de una banda experta en mezclar armonías vocales de los setenta junto a la psicodelia y synth-pop de los ochenta, algo que está al alcance de muy pocos. Con canciones como Tic tac toe o su impecable Default llenarán de público uno de los grandes escenarios de Warm Up - Estrella de Levante 2020, que a menos de tres meses de su celebración ya cuenta con un line-up repleto de sonidos pop, rock y electrónicos.

Más programación musical en La Fica

No obstante, la organización todavía no ha desvelado la programación musical de La Fica en su totalidad. Y es que la zona Warm Up Dancefloor 2020 acogerá más caras conocidas de la escena electrónica y emergente que se desvelarán en las próximas semanas, con sesiones de DJ's y conciertos en formato Live durante la tarde y noche de las dos jornadas de festival.

Además, como es habitual, el festiva planea un programa de actividades culturales gratuitas que se extenderán desde el lunes 27 de abril hasta el domingo de esa misma semana. Diferentes espacios de la ciudad albergarán ciclos de conciertos diurnos, actividades para toda la familia, salas de exposiciones, proyecciones de cine y presentaciones literarias totalmente gratuitas. El listado de actividades que se programan se confirmará en las próximas semanas.

Por lo pronto, para asistir al festival durante los días 1 y 2 de mayo, los interesados pueden adquirir un abono general o VIP desde 49 euros en warmupfestival.es/abonos/ o desde Eventbrite hasta esta noche a las 23.59h horas, cuando subirán de precio. Además, al comprar el abono es posible adquirir la entrada para Open, la jornada de bienvenida del festival el jueves 30 de abril, por 20 euros.