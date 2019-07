El nuevo soul-jazz

Los neoyorquinos amantes del soul, el funk y el r&b ya aplauden y reconocen a Kennedy Administration, una banda que honra lo mejor de la música negra con una de las propuestas más celebradas en la Gran Manzana, mientras que en España los seguidores de esos géneros comienzan a hacerles un lugar entre sus favoritos.

Residentes del mítico club The Groove (en el barrio Greenwich Village de Manhattan) y reconocidos por su mezcla de jazz, r&b, hip-hop y pop, Kennedy Administration han llevado su propuesta a diversos festivales en el mundo; además, participaron en la fiesta de cumpleaños de Stevie Wonder en el Apollo, donde, una vez más, destacaron por su impecable ejecución y por la contundente interpretación de su cantante y líder, Miss Kennedy, reconocida como una de las mejores intérpretes en el circuito neoyorquino del nuevo soul-jazz. El caso es que no paran de cosechar alabanzas. Han agotado entradas en sus actuaciones en Europa, Rusia y Asia, así como en el icónico club de jazz de su ciudad, Blue Note. En marzo de 2018, tocaron en el festival anual de Java Jazz en Yakarta ante más de cien mil personas, y el pasado verano fueron los teloneros de Elton John en el Black Sea Arena.

Con una voz que reúne múltiples registros, Kennedy ha acumulado en poco tiempo colaboraciones y conciertos con Lalah Hathaway, Christina Aguilera, Kenny Lattimor, Monifah o Cheryl Pepsi-Riley. Junto a ella, músicos muy solventes, entre los que destaca el teclista checo Ondre J Pivec, que ha trabajado con Gregory Porter. También el baterista Nathaniel Townsley, que ya causó admiración a su paso por Jazz San Javier, colaborador de Lalah Hathaway, Stevie Wonder o miembro estable, durante muchos años, de la banda de Alejandro Sanz. El cuarto miembro es el bajista Chelton Grey, que ha colaborado con Will Downing.

Kennedy llegó a Nueva York desde su Detroit natal con la idea de forjar algo nuevo, diferente. Su voz denota semejanzas e influencias significativas -Ella Fitzgerald, Sade, Anita Baker, Luther Vandross-, pero con una mezcla particular de diversión y actitud seductora.