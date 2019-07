Abierto el plazo de inscripción para participar en el Big Up! Calles de Murcia 2019

Son Buenos y el Ayuntamiento de Murcia han abierto el plazo de inscripción para aquellos proyectos musicales que quieran participar en el Big Up! Calles de Murcia 2019, que se celebrará el próximo 12 de octubre en la capital del Segura. Las solicitudes se pueden presentar a través de portal www.bigup.es hasta el 30 de agosto.

La iniciativa busca, en esta séptima edición, dar visibilidad y proyección a tres proyectos musicales de la Región de Murcia, dos del resto del territorio nacional, así como un proyecto europeo; pueden responder a diversos géneros, siempre y cuando reúnan los requisitos del formato de actuación, es decir, formato sencillo o acústico, sin pruebas de sonido.

Este evento constituye una oportunidad para acercar el talento a expertos de la industria musical nacional y de medios de comunicación especializados, y es que oficinas de management, discográficas, programadores de salas y festivales nacionales acudirán a Murcia para conocer esos seis proyectos concretos que serán seleccionados por un jurado formado por periodistas, promotores y profesionales del sector, y cuyos nombres se darán a conocer el 12 de septiembre.



Programa formativo

Además de la iniciativa musical, el Big Up! Calles de Murcia se complementará con un programa formativo de charlas y talleres que se desarrollarán los días 9, 10 y 11 de octubre en el Aula de Cultura I y II de la Fundación Caja Mediterráneo. Se trata del Big Up! Formación, en el que se hablará de nuevos modelos de distribución de la música digital, derechos de autor para el músico sin cesión editorial y asesoramiento para grupos y proyectos musicales muy emergentes; y, por otro lado, el Big Up! Talking, donde se estudiarán las relaciones de la prensa con los festivales y la prensa musical en redes sociales.

Además, el Big Up! Inspiración incluirá tres charlas motivadoras de artistas que contarán su experiencia vital como profesionales de la música. Los protagonistas de esta edición serán anunciados en septiembre, aunque ya está confirmada la participación de Carlos Galán Pascual, fundador y alma de Subterfuge Records.