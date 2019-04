Big Up! Murcia se celebrará del 10 al 12 de octubre

La nueva edición del Big Up! Murcia, el proyecto nacional que pretende dar visibilidad a los proyectos musicales emergentes, se celebrará este año del 10 al 12 de octubre, y abrirá el 15 de mayo el formulario de inscripción para las bandas que deseen participar. Grupos nacionales, junto a grupos Big Up! de otras ediciones, se darán cita en el Big Up! Live Estrella de Levante con conciertos en distintas ubicaciones murcianas. Aunque el cartel se irá desvelando en los próximos meses, ya está confirmado El Niño de la Hipoteca para el 12 de octubre.