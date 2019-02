La versión más personal de Antonio Orozco

ACTUALIZACIÓN: Los tres conciertos han sido cancelados por una "infección viral severa" del cantante.

«Único no es un concierto, no es una obra de teatro; no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía. No busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar. Hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos», porque «Único eres tú; Único no es ni más ni menos que una parte maravillosa de tu vida». De este modo define Antonio Orozco su actual espectáculo en gira, que alcanza su segunda temporada y que esta semana llega a Murcia. Y es que el cantante barcelonés estará sobre las tablas del Teatro Romea esta noche, pero también mañana y el jueves.

Se trata de una gira que el propio artista, que en los últimos años ha atravesado una grave crisis personal como consecuencia de la muerte de su exmujer Susana Prat –madre de su hijo–, nace «en la parte oscura y difícil de la vida, con un gran espíritu de supervivencia y el indiscutible objetivo de entretener los sentidos». «La vida aprieta pero no ahoga y cuando menos lo esperaba, el atrevimiento y la necesidad construyeron en mi mente algo en principio inimaginable; la muestra de que la mezcla antes de ser mezcla tuvo que ser pura, la síntesis y el origen de la búsqueda incansable de nuevos caminos y nuevas y distintas formas de contarte la vida», apunta el responsable de canciones tan populares como Devuélveme la vida, Te esperaré e Irremediablemente celos.

Y es que, por supuesto, este show será, sobre todo, música, por lo que, además de sus últimas canciones –como el tema Lo saben, junto a Lucas Vidal–, también sonarán canciones tan conocidas como los ya citados u otros como Estoy hecho de pedacitos de ti. Pues Único es un espectáculo gestado para los fans de Orozco, que además de la entrada general –cuyo precio varía entre los 30 y los 50 euros según ubicación–, ha puesto a la venta un pase VIP por 60 euros que incluye localidad en las tres primeras filas de Patio de Butacas, asistencia a la prueba de sonido y un meet & greet con el artista

Con más de 1.500.000 discos vendidos, nueve discos de platino y un disco de oro, Orozco es uno de los artistas más laureados y queridos de la música española. Ganador del Premio Ondas 2003 al Mejor Artista en Directo, ha sido nominado a los Latin Grammy entre los mejores compositores del mundo por Estoy hecho de pedacitos de ti. Desde sus inicios, los éxitos y reconocimientos han marcado una carrera imparable con más de 2.500 conciertos.