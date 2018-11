Femi Kuti: Segunda generación del afro-beat

El hijo mayor del incomparable Fela Kuti, padre fundador del afro-beat, ya peina canas, pero sigue manteniendo el espíritu arrollador que le convirtió merecidamente en principal heredero de ese estilo hipnótico, donde la protesta política convive con el baile irresistible y el espíritu festivo. Funk, soul y rhythm and blues pasados por el filtro de los arrolladores ritmos primitivos panafricanos que siguen inspirando a generaciones con su discurso reivindicativo y esperanzado. Kuti se ha tomado cinco años para alumbrar un nuevo trabajo donde aúna con facilidad pasmosa diversidad de géneros musicales globales, compromiso, denuncia, diversión y complejidad sonora. Un músico que no descansa y que demuestra en su décimo trabajo, titulado One People One World, su gran talento para conectar realidad, futuro y pasado estimulando a toda clase de audiencias.

Toda la información sobre el Cartagena Jazz Festival 2018, aquí.