"Queremos reinventarnos y hacer un zapato de alta calidad"

El estudiante caravaqueño Antonio López, que cursa cuarto de ADE en la universidad EDEM de Valencia, ha quedado primero en el reto convocado por el Babson College de Massachusetts. Ha sido con el proyecto de calzado destinado a personas mayores ‘NatureSole’. La idea ya se encuentra en la incubadora de empresas ‘Lanzadera’, propiedad de Juan Roig.

¿Cómo conoció el reto que convoca el Babson College?

Fue gracias a profesores que ya habían participado en este concurso con anterioridad. De hecho, el profesor de Cultura Emprendedora, Colin Donaldson, que tenemos en tercero de ADE, nos lo presentó. El año pasado fue una cosa más liviana, pero este año, dado que el proyecto que he estado desarrollando tiene un avance mucho más significativo, me comentó de llevarlo al reto de Babson. La anterior edición también la ganaron otros alumnos de EDEM, así que fue también un desafío el ganar dos años consecutivos.

¿En qué consiste el proyecto NatureSole?

NatureSole viene a mejorar la vida de las personas mayores. En nuestro caso lo hacemos mediante un calzado de estar por casa. Hemos mejorado una serie de componentes que mejoran tanto el alivio de dolor, como la seguridad al andar y la prevención de lesiones. Lo hemos enfocado en la tercera edad al encontrar que necesitan una serie de cualidades y requerimientos mucho más específicos que otros segmentos de población. El poder hacer un producto un poco más avanzado de lo visto hasta ahora, pensamos que podía tener una respuesta muy positiva en el mercado.

Detrás de este proyecto hay un completo estudio de necesidades.

Hemos estado varios meses de continuas visitas a centros de día, así como residencias de ancianos y profesionales, para conocer muy bien qué requerimientos y necesidades tienen estas personas en su vida diaria, y cuáles son las preocupaciones de sus hijos al respecto. Nosotros no vendemos directamente a la persona mayor, sino que nuestro producto se vende en modo regalo. En centros de día y residencias nos dábamos cuenta de que los usuarios usaban el calzado que les regalaban sus hijos. Decidimos modelar esta propuesta de valor para llegar a los hijos y completar el producto con un componente funcional y emocional.

El proyecto ya se encuentra en ‘Lanzadera’...

La iniciativa se encuentra en la aceleradora de empresas `Lanzadera’ de Juan Roig, donde estamos desarrollando el proyecto de una manera más profesional, ya con intención de lanzarlo al mercado. Esperamos que para finales de verano podamos tener la primera producción y ver la respuesta por parte de los clientes y qué tal funciona.

¿Cómo han sido las diferentes fases del reto?

No han sido nada fáciles. Este año ha sido el más competitivo, en el que más proyectos se han presentado y la calidad de las ideas era muy avanzado. Las fases finales fueron crear un vídeo sobre todas las partes de la empresa, había que hacerlo muy bien con las bases de los jueces que iban pidiendo en cada eliminatorio. Fue un proceso muy minucioso ya que no te podías dejar datos por exponer. Le hemos dedicado muchas horas para llegar a la victoria. Han sido 800 proyectos de 21 países en total entre grados y másteres. Han sido casi 3.000 alumnos los que han participado esta edición.

Hay un premio en metálico, pero también un curso intensivo en Babson...

El premio en metálico es una ayuda para costearte el vuelo, porque luego, una vez allí, en el curso intensivo, está todo incluido. Se trata de una formación de aceleración de emprendimiento; es decir, analizar este proyecto sacándole el máximo juego, así como tener la oportunidad de conseguir contactos de valor en EE UU. Además, adicionalmente también se incluye una publicación en su ‘newsletter’ a nivel mundial. Se trata de la universidad más importante de emprendimiento a nivel mundial, por lo que también supone un hito para este proyecto y una carta de presentación para el futuro de la marca.

¿Hacia dónde enfocará su futuro profesional?

Por experiencia familiar y las empresas por donde he pasado, me he orientado siempre mucho al sector del calzado, y sin duda es donde creo que más puedo aportar. Se trata de compaginar la parte de mis conocimientos de la época digital y la parte más artesanal. Combinado esos conceptos es donde quiero enfocar mi futuro y donde ya estoy viendo frutos, pudiendo desarrollar algo que aporte valor a la sociedad. Es de lo que más ilusionado estoy.

Un sector en el que, estamos viendo en Caravaca, se mezcla innovación y diseño junto a esa tradición...

El sector del calzado en la Región de Murcia y Alicante está viviendo una nueva era. Las nuevas generaciones están entrando con fuerza, dando nuevas ideas. Esta circunstancia está permitiendo que un sector tradicional, que a veces se quedaba arcaico, se pueda regenerar, reinventar y gozar de una nueva vida. Hemos visto como China se estaba llevando todo el mercado, pero desde hace un tiempo Europa, y en especial España, queremos reinventarnos y hacer un calzado diferente y de alta calidad, que cumpla con todas las necesidades. n