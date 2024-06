López Miras considera un error aplicar las leyes que garantizan la igualdad según el territorio

El presidente de la Comunidad López Miras ha advertido este domingo en su discurso por el Día de la Región del "error" de aplicar en España las leyes que garantizan la igualdad "según el territorio" y se ha comprometido a tratar de conseguir una "igualdad de trato" para su tierra. "A todos nos corresponde disfrutar de la distribución de los recursos, sean estos económicos, naturales o de cualquier tipo. Por ello, pelearé donde sea necesario por que algo tan simple de entender se aplique: todos los españoles somos iguales", ha afirmado en la gala por el cuadragésimo segundo 42 aniversario del Estatuto de Autonomía murciano celebrada en Santomera.

Ha llamado a no solo no dar por sentado el marco de derechos y libertades del que hoy disfrutamos en la España que se forjó en 1978 con la Constitución, sino además a defenderlo a toda costa todos los días en defensa de la concordia, pues lo que hoy vivimos y algunos hemos tenido la suerte de disfrutar durante toda nuestra vida no siempre estuvo ahí.

Una apelación para la que ha usado una frase del actor aguileño Paco Rabal- "Cuando alguien bien intencionado tiene una idea que yo no comparto, puedo disentir de él, pero no despreciarlo"-, palabras que para Miras "aún perduran en el tiempo" porque reflejan "la dignidad de expresar, sin imponer a nadie, lo que pensamos. En eso se basa nuestra democracia" y esa forma de pensar "representa una manera de ver la vida basada en la concordia".

Ha destacado la necesidad de que las administraciones central, autonómica y local "actúen de manera coordinada y leal", porque "debemos administrar los recursos con tanta prudencia como lo hacen todas las familias murcianas que bregan, cada vez más, por llegar a fin de mes".

"Esta tierra va a seguir creciendo, gracias a su extraordinario talento, pero también por su solidaridad, su entrega y su cultura del esfuerzo" y "allí donde busquemos excelencia, ya sea en ciencia, en deporte, en arte, en economía o en cualquier ámbito, encontraremos el nombre de muchos hijos de la Región de Murcia", ha añadido.

Ha reconocido tener "una obsesión" con mostrar todo este talento donde haga falta, acabar con los prejuicios y tópicos sobre la región, mirar de tú a tú al resto de territorios: "Ningún complejo, nada que envidiar, sino más bien todo lo contrario, mucho de lo que presumir".

Entrega de Medallas de Oro de la Región y Diplomas de Servicios Distinguidos

En el acto han recibido la Medalla de Oro de la Región de Murcia el Cuerpo Nacional de Policía por sus 200 años, la Agrupación de Industrias Alimentarias de Murcia, Alicante y Albacete y la Federación de Fútbol autonómica por sus 100, a la futbolista internacional yeclana Eva Navarro, al ciclista muleño Luis León Sánchez y, a título póstumo, al artista plástico ciezano Pepe Lucas.

El Diploma de Servicios Distinguidos ha sido para la Universidad Politécnica de Cartagena por sus 25 años, la Fundación Síndrome de Down, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el Colegio de Periodistas murciano y la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

También para el astrofísico cartagenero Rafael Rebolo, el jurista yeclano Francisco de Asís Pérez de los Cobos y el director mundial de IBM Research y vicepresidente corporativo de la multinacional informática estadounidense, el murciano Darío Gil.

"Murcia es una región con una belleza y un encanto muy especiales. Una tierra llena de luz que, con su calidez y su inmensa riqueza natural, brilla con una personalidad única. ¡Feliz día de la Región de Murcia a todos los murcianos y murcianas!", ha escrito en X el presidente español, Pedro Sánchez.