Marcos Ros, candidato regional del PSOE: "Me comprometo a denunciar la reforma de la Ley del Mar Menor en Bruselas"

La pérgola de San Basilio tiene un valor especial para Marcos Ros, candidato murciano a las elecciones europeas por el Partido Socialista. Para empezar, se crió en la zona, pero, sobre todo, porque aquí participó en su primer mitin. Corría el año 2003. «Tenía 29 años y nunca me había subido a un escenario. Pero guardo muy buen recuerdo porque me acompañaron dos referentes en mi vida: Fuentes Zorita, una socialista de profundos valores, y Manuel Marín, que venía de ser presidente del Congreso pero que antes fue vicepresidente de la Comisión Europea e inventó el programa Erasmus que yo tanto defiendo 23 años después».

Los problemas actuales son distintos a los de sus comienzos.

Bueno, entonces nos pasamos toda la legislatura en el Ayuntamiento denunciando aquel urbanismo desbocado. Hoy en día, las ciudades están en un proceso de transición y, efectivamente, los problemas son otros.

¿En transición hacia dónde?

El 80% de la población mundial va a vivir en áreas urbanas antes de 2050, por lo que hay que cambiar la forma en la que las ciudades se relacionan con el medio ambiente, reduciendo la contaminación del aire e invirtiendo en movilidad. En definitiva, se trata de que el ciudadano pueda disfrutar del espacio público que le ha robado el vehículo.

¿Esto es el Pacto Verde?

El Pacto Verde es un acuerdo de las instituciones europeas por las cuales todo lo que se ha desarrollado esta legislatura y la siguiente tiene que cumplir el objetivo de neutralidad climática en 2050. Eso incluye a la agricultura, al comercio, a la industria, al transporte y a las ciudades.

Este gran acuerdo corre el riesgo de ser paralizado.

Y nos preocupa mucho. La UE está demostrando que la transición ecológica es compatible con la creación de empleo, el crecimiento económico y con mejorar las prestaciones sociales. La agenda verde no es un obstáculo para el bienestar y asegura un futuro sostenible. Al PP hay que ponerle en la disyuntiva: podría ser que sumen mayoría con las ultraderechas, pero nunca dejarán de sumar con socialdemócratas, liberales y verdes. O siguen creyendo en el proyecto europeo o...

Precisamente, la importancia de estas elecciones es que se dé un cambio de mayorías.

Pero si se da, será solo por voluntad del PP. No hay ninguna necesidad de meter a la ultraderecha en los asuntos decisorios.

¿Debería tener la Región más fondos de cohesión por su exposición al el cambio climático?

Soy portavoz del Comité de Desarrollo Regional del Grupo Socialista y le puedo decir que llevamos proponiendo esa medida desde hace mucho tiempo. Además, está en uno de nuestros documentos sobre nuevos criterios para la nueva política de cohesión 2028-2034. Queremos que sea más ágil, más sencilla, más flexible, que haya más cogobernanza y que el PIB no sea el único indicador. Murcia tiene una exposición a los efectos del cambio climático superior a otras regiones que puedan tener el mismo PIB, por lo que debería tener un aporte superior de fondos. También hablamos de otros indicadores como los socioeconómicos, donde entran cuestiones como el empleo y el fracaso escolar.

¿Ha perdido el PSOE el contacto con el campo?

Para nada. Hemos estado toda la legislatura muy a su lado y desde el principio de sus reivindicaciones acogimos sus reivindicaciones, como son la simplificación de las ayudas de la PAC y la flexibilización de los requisitos ambientales. Propusimos una reforma y lo votamos a favor. Me gustaría resaltar que un tercio del presupuesto de la Unión va a la PAC. Ninguna otra actividad tiene tanto mimo como la agraria en Europa.

¿Por qué cree que el PP regional la tiene tomada de esa manera con Teresa Ribera?

Por su crítica constante al Gobierno de España. Ribera es la persona que más ha apostado por los españoles en los momentos más duros, como cuando consiguió bajar la factura de la luz gracias a la solución ibérica. En consecuencia, España ha sido de los primeros países en desengancharse de los combustibles fósiles, con cotas de producción de energías renovables altísimas, lo que ha revertido, a su vez, en el bolsillo de los murcianos. Por otra parte, fue ella la que puso en marcha el Marco de Actuaciones Prioritarias en el Mar Menor, con casi 700 millones, la mayor inversión realizada para restaurar un ecosistema. Y hemos tenido el refuerzo de envío de agua suficiente para no tener que restringir su consumo en plena sequía. Ella ha hecho más por la Región que buena parte del Gobierno autonómico.

Pero ha paralizado El Gorguel.

Habrá que preguntarle al Gobierno regional qué estrategia tiene de grandes proyectos que no presenta completos y que, a mitad de camino, los cambia por otros. Habrá que preguntarle por qué no entrega la documentación cuando se le solicita y, sobre todo, por qué defienden siempre macroproyectos que tienen una gran afección e interferencias en normativas ambientales europeas.

¿Y por qué cree que lo hacen?

Porque su estrategia pasa por generar un gran proyecto plagado de errores que no corrigen para luego, cuando se lo tiran abajo, poder hacerse la víctima. En 2013 ya les requirieron un documento de subsanaciones y nunca lo hicieron.

¿Cómo van a entender en Europa que se modifique la Ley del Mar Menor, que se supone que iba en la buena dirección?

Se va a entender mal, pero los socialistas vamos a seguir siendo la voz del Mar Menor en el Parlamento Europeo, como hemos hecho hasta ahora. El comisario de Medio Ambiente dijo varias veces que las actuaciones deben realizarse en origen, como establecía la ley, que sigue sin desarrollarse. Y no solo eso, ahora el Gobierno regional se lanza a desmantelarla. Ante eso, solo puedo decir que me comprometo a llevar esta reforma al Parlamento europeo para denunciar que esas no son las soluciones que necesita la laguna.

El PP presenta estas elecciones como un plebiscito e incluso la mujer del presidente es tema de campaña.

Echo en falta una campaña europea. Salvo el PSOE, nadie está desgranando propuestas para los ciudadanos, como hago yo. Habrá quien piense, de buena fe, que el 9J puede votar en contra de Sánchez o para cambiar el Gobierno, pero no es así. Nos jugamos mucho, entre otras, cosas, el modelo de UE que queremos y cómo va a estar representada la Región.

¿Teme que con esta campaña ‘antisanchista’ movilicen a más electorado?

Yo confío mucho en los ciudadanos, en que van a saber qué se vota este domingo y en que optarán por un proyecto europeísta. He repetido durante toda la campaña que votar al PSOE vale doble: para construir una Europa social y para frenar a la ultraderecha.