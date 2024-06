Sanidad dice que "no se puede usar a los MIR como mano de obra barata"

El Ministerio de Sanidad no da su brazo a torcer y no autoriza a las comunidades a contratar a residentes que no han terminado su periodo de formación en Medicina de Familia para cubrir el verano. «La solución no es dejar a los residentes sin supervisión ni recortar su formación. No se puede utilizar a los MIR como mano de obra barata». Así de tajante se mostró ayer la ministra Mónica García tras la reunión del Consejo Interterritorial que se ha convocado a petición de las autonomías para abordar el problema del déficit de cara al verano, encuentro al que asistió el consejero de Salud murciano, Juan José Pedreño.

La eventualidad de que los MIR de Familia no acaben este año su formación hasta septiembre, en lugar de en mayo, ha privado a los servicios de salud de poder contratarlos como profesionales para pasar consulta durante los meses de verano, generando un agujero en los planes de verano de las autonomías.

Varios consejeros, entre ellos el responsable en la Región de Murcia, acudieron al Interterritorial con la esperanza puesta en que el Ministerio les ofreciera una solución, entre las que se planteaba la contratación de MIR de último año que aún no han acabado, incentivos para las plazas de difícil cobertura y ajustes horarios de los centros de salud.

Monica García insiste en que los ajustes horarios y el cierre de consultorios, camas hospitalarias y quirófanos «es algo que sucede todos los veranos, todos los veranos las comunidades los cierran porque los profesionales tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones y las plantillas no están dimensionadas para ello».

«Las plantillas están muy justitas y lo que ocurre cuando los profesionales se van de vacaciones es que estas plantillas se hunden» afirma la ministra de Sanidad, al tiempo que dice que «de ningún modo» se puede pensar en cubrir con los residentes de último año, que son el 5% de la plantilla, ya que si esta es la solución «existe un problema estructural».

Desde el Ministerio se tiende la mano y señalan que «dentro de la legalidad y las competencias autonómicas, avalaremos todo lo necesario en incentivos, movilidad y mejora de las condiciones».

Esta respuesta no ha sido suficiente para la mayoría de los consejeros del ramo, quienes salieron de la reunión celebrada ayer exigiendo a la ministra «que asuma sus competencias y ofrezca una solución a la falta de médicos que hay en España», como dijo Juan José Pedreño.

El consejero de Salud llegó a decir que «si este verano faltan médicos para atender a los ciudadanos, la culpable será la ministra, porque los consejeros llevamos meses alertando de este problema y le exigimos que asuma su responsabilidad y sus competencias». Al tiempo que lamenta que «la ministra se lava las manos y va a provocar una crisis sanitaria si no toma medidas para paliar la falta de médicos».

Lo que sí ha hecho ya el SMS ha sido contratar a 51 MIR que han terminado su formación en mayo, quienes desde esta semana están trabajando con contrato, como adelantaba este miércoles La Opinión.

En el Consejo Interterritorial de ayer autonomías como Andalucía adelantaban que tienen pensado contratar 32.000 profesionales (10.000 de media al mes en julio, agosto y septiembre, y 1.000 de media al mes en junio y octubre), mientras que Cataluña ha pedido a los centros contención a la hora de asumir personal para sustituciones; Aragón va a hacer uso de los residentes de último año para ocupar las plazas de difícil cobertura, con el medio rural como prioridad, y Euskadi ajustarán los horarios ante la bajada de demanda, adelantanto el horario de cierre en 72 de los 339 centros de salud.

Sobre las contrataciones de verano la Consejería de Murcia no ofrece cifras y dice que contratarán a todos los médicos de bolsa.