Ione Belarra: "La Región de Murcia no tiene un presidente, sino un comercial del agronegocio"

Podemos está poniendo todos sus esfuerzos esta campaña en presentarse como la candidatura más antibelicista de todas. Su secretaria general, Ione Belarra, habló ayer con La Opinión de paz y de guerra, pero también de medio ambiente y Mar Menor y de por qué es importante apostar por Irene Montero el 9J.

¿La paralización del proyecto del puerto de El Gorguel es una buena o mala noticia para esta región?

El modelo económico del PP en la Región va contra el sentido común. Esta es una buena noticia porque un proyecto así solo iba a contribuir a aumentar la contaminación marítima del aire y a acabar con la biodiversidad de una zona privilegiada. Esto es un despropósito que responde únicamente al modelo de la especulación del PP que les permite después meter la mano en la caja. Ojalá el PSOE y el Ministerio para la Transición Ecológica hicieran lo mismo con la ampliación del Puerto de Valencia y del aeropuerto de El Prat.

El Gobierno de aquí lamenta que esta decisión lastra la economía.

Si se tomaran realmente en serio la dinamización de la economía, tendrían que haber impulsado el proyecto del ZAL de Cartagena. Esto sí hubiera mejorado la coordinación logística entre el área portuaria y la ferroviaria.

La situación del Mar Menor no le es ajena. Ha visitado la zona en más de una ocasión. ¿Qué le parece que se quiera modificar la Ley de Protección?

La Región tiene un problema, y es que no tiene un presidente, sino un comercial de ElPozo y del agronegocio. La aspiración del señor López Miras es acabar pasando por una puerta giratoria para acabar en una de esas empresas que se han beneficiado de la gestión del Partido Popular. De hecho, las medidas que quieren incorporar a la reforma pasan por dejar fuera de su radio de acción a las zonas donde están las macrogranjas.

¿Entiende que el Pacto Verde Europeo sea el blanco de muchos trabajadores del campo?

Esta es una problemática que va al corazón de la sociedad que vamos a construir. La soberanía alimentaria es fundamental y estratégica para todo el país. Hay dos cuestiones que arreglar. Por un lado, los acuerdos de libre comercio que no exigen a países de fuera de la Unión los mismos requisitos que a los españoles. En este punto me gustaría señalar que Vox, PP y PSOE votan en Europa a favor de estos tratados. Nosotros presentamos una enmienda para garantizar las cláusulas espejo y votaron en contra. La derecha y la extrema derecha dicen que defienden al campo, pero con la boca pequeña. Otro elemento central es la gran distribución alimentaria, que se está haciendo de oro, ganando beneficios millonarios que no se traducen en una mejor retribución de los productores. Hay que señalar a Mercadona y Carrefour. Topar sus márgenes de beneficios es urgente.

¿Se ha convertido Cartagena en puerto de tránsito de cargueros con armas para el ejército israelí?

Y no solo Cartagena. Fíjese, en estos momentos, hay un buque en aguas españolas, frente a Algeciras, el Vertom-Odette, que es sospechoso de transportar armas a Israel para que siga cometiendo un genocidio. La gente debe saber que esto incumple la legalidad de nuestro país porque el Gobierno de España no está reteniendo e inspeccionando el barco para asegurarse de que no hay armas que se van a utilizar para asesinar niños y niñas palestinos. La Ley de Comercio Exterior de Armas dice claramente que, si hay indicios de que se pueden estar vulnerando los derechos humanos con esas armas, se tiene que frenar ese comercio, tanto la compra como la venta y el tránsito. Lo mismo está pasando en Cartagena. La ciudadanía de la Región de Murcia no se merece ser convertida en cómplice de un genocidio por la inacción del Gobierno de España.

¿Y por qué cree que en Moncloa no hacen nada si se está cometiendo una ilegalidad?

La respuesta es tan triste como sencilla: porque España no quiere molestar a un país que es un aliado estratégico de los Estados Unidos como es Israel. España es incapaz de hacer nada que moleste a los EE UU. Ese es el problema más grande que tenemos a la hora de aplicar una política exterior coherente.

¿Cree que Europa y España deberían tomar con Israel la misma decisión que con Rusia?

Por supuesto. Romper relaciones diplomáticas y comerciales.

¿Y se debe dejar de enviar armas también a Ucrania?

Tras dos años enviándoles armamento, es el momento de preguntarse para qué está sirviendo. Lo único que hemos conseguido es reforzar la posición estratégica de EE UU, porque dependemos más de ellos energéticamente, y reforzar la posición de Putin, que está más cerca de ganar la guerra. No hemos destinado ni un solo recurso humano a la paz y a la diplomacia. Seguir invirtiendo en la escalada militar solo va a traer más guerra y, de hecho, el presidente Macron ya está hablando de la necesidad de enviar soldados europeos. La paz es posible y, en realidad, Europa solo está haciendo seguidismo de EE UU.

Ya sabe que estas elecciones no consiguen atraer a muchos ciudadanos. ¿Cómo le explicaría a un murciano de izquierdas que la papeleta del Partido Socialista no es la mejor opción?

Le diría que la mejor papeleta es la de Irene Montero y Podemos porque en estos años hemos demostrado que cumplimos con lo que decimos. El PSOE busca el titular; su discurso suena bien pero luego no se traduce en nada. Cualquiera ha visto que en los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno, el PSOE ha señalado los grandes problemas que tiene nuestra democracia, pero no ha ofrecido ni una sola solución para darle respuesta. Le diría que puede apostar por la opción que sí está dispuesta a asumir las tareas de transformación que nuestro país necesita.

Que son...

La lucha contra el ‘lawfare’ y asegurar una Ley de Medios que lucha contra los bulos y contra las mentiras, por ejemplo. Irene Montero está dispuesta a hacer lo que hay que hacer para que las cosas cambien, incluso cuando eso implique un altísimo coste personal.

¿Y por qué Montero y no Estrella Galán, de Sumar?

En esta década, Podemos ha demostrado que las cosas que nos decían que eran imposibles son posibles incluso cuando el PSOE no quiere. Esa es la gran diferencia con el resto de opciones políticas.